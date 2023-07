Superstjerne om depression: - Jeg var et mareridt at leve med

Fans af Mark Cavendish kan se frem til en dokumentar om Tour de France-legenden 2. august på Netflix.

Den har fået navnet 'Mark Cavendish: Never Enough'. Her fortæller den 38-årige sprinter eksempelvis om en mørk periode i sit liv.

Mark Cavendish taler helt konkret ærligt om 2018, hvor han blev ramt af en klinisk depression.

Sådan lyder det fra Cyclingnews.

- Jeg havde intet, ville intet, gjorde intet og følte intet. Jeg var tom. Jeg blev ramt af en følelse af værdiløshed, lyder det fra superstjernen, inden han fortsætter:

- Jeg mistede al motivation. Endda til at være et menneske, en far, en ven og en mand.

Hvis Mark Cavendish vinder en etape i årets Tour de France, slår han legendariske Eddie Merckx's gamle rekord i at vinde flest Tour-etaper.

Mark Cavendish tilføjer videre, at han bestemt ikke var sjov af leve sammen med for cirka fem år siden.

- Jeg var et mareridt at leve med. Var jeg blevet skør? Hvad helvede var der galt med mig?

I sin imponerende karriere er sprinteren blevet noteret for hele 34 etapesejre i Tour de France. Dermed deler han rekorden for at have kørt flest gange først over målstregen i verdens største cykelløb med Eddy Merckx.

Mark Cavendish forsøgte at snuppe rekorden alene i dette års Tour de France, men det lykkedes ikke, før han udgik grundet et voldsomt styrt.

Ifølge Cyclingnews giver 'Mark Cavendish: Never Enough'-dokumentaren ligeledes et indblik i den nuværende Astana-rytters sejr ved VM i København tilbage i 2011.