Superstjerne på afveje: Hvor skal hun hen?

Det så noget komisk ud, da den italienske stjernerytter Elisa Longo Borghini (Trek) tog et forkert sving på den sidste kilometer af torsdagens etape af Tour de France Femmes.

Den tidligere italienske mester havde sat sig i fronten af feltet for at hjælpe sin holdkammerat Elisa Balsamo frem til sejr, men af uransagelige årsager drejede Longo Borghini til venstre i et blødt højresving kort før mål.

Det forkerte sving skabte kortvarigt forvirring blandt favoritterne, men ingen valgte dog at følge italienerens omvej.

Elisa Longo Borghini kunne efter etapen tage det med et smil.

- Jeg kendte afslutningen og vidste, at jeg skulle køre ligeud, men pludselig skulle jeg køre til venstre. Jeg nåede at panikke lidt, fordi jeg ikke forventede det her sving. Undskyld allesammen. Jeg håber, at jeg fik jer til at grine, sagde Elisa Longo Borghini til L'Équipe efter etapen.

Se Dailymotion.com' video af venstresvinget herunder ...

Den 30-årige rytter er ellers en erfaren rytter.

Hun har tidligere vundet kvindernes udgave af prestigefulde endagsløb som Paris-Roubaix, Flandern Rundt og Strade Bianche.

Elisa Longo Borghinis eget hold har på Twitter taget optrinnet med en god portion humor.

Her skriver de, at italienerens venstresving var et overraskelsesangreb med retning mod holdbusserne i stedet for målstregen.

Elisa Longo Borghini fejrer sin Paris-Roubaix sejr tidligere i år. Foto: Pascal Rossignol/Reuters/Ritzau Scanpix

5. etape fra Bar-le-Duc til Saint-Dié-des-Vosges bød op 175,6 relativt flade kilometer.

Så skulle man tro, at det ville være opskriften på en kedelig etape - men sådan blev det langt fra.

Udover Elisa Longo Borghinis problemer med at finde vej, så blev feltet også ramt af et kæmpe massestyrt.

Med 45 kilometer til mål væltede en rytter langt fremme i feltet.

Det startede en dominoeffekt, som resulterede i, at 30 ryttere måtte en tur i asfalten.

Danske Emma Norsgaard Bjerg(Movistar) var også involveret i styrtet, og måtte udgå med smerter i hovedet.

Etapen blev vundet af supersprinteren Lorena Wiebes (Team DSM), som tog sin anden etapesejr under årets Tour de France Femmes.

