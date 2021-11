Superstjerne risikerer straf

En af cykelsportens helt store stjerner kan risikere en meget ufrivillig pause.

Således er Wout Van Aert igen hovedpersonen i den saga, hans abrupte skift fra det mindre hold Veranda's Willems-Crelan til storholdet Jumbo-Visma efterhånden har udviklet sig til.

Den 27-årige belgier brød i efteråret 2018 med Verandas Willems-Crelan, selvom parterne fortsat havde papir på hinanden. Derefter skrev han kontrakt med Jumbo-Visma.

Den tidligere Riis-rytter Nick Nuyens er ejer af Sniper Cycling, der står bag Verandas Willems-Crelan, lagde sag an, og i sommer blev Van Aert dømt til at betale næsten fem millioner kroner i erstatning til Nuyens.

Begge har dog anket afgørelsen, men Nuyens er også gået andre veje. Han har nemlig bedt Den Internationale Cykelunion, UCI, om at gå ind i sagen.

Det sker ikke med henblik på at få en stor erstatning - det klarer det civile søgsmål i udstrakt grad - det sker for at opnå retfærdighed i et svært gennemskueligt system. Og det kan ramme Van Aert hårdt.

Han risikerer nemlig karantæne mellem en og fire måneder for ikke at respektere reglerne omkring transferperioder - og så risikerer han også en bøde, der kan være så stor som 700.000 kroner.

Værre ser det dog ud for Jumbo-Visma, der kan få en bøde op til 3,5 millioner kroner - og betale Verandas Willems-Crelan en kompensation svarende til den løn, Van Aert skulle have modtaget fra Verandas Willems-Crelan fra 11. oktober 2018 til 31. december 2019.

Ydermere kan Van Aerts agent, Jef Van den Bosch, få en klækkelig bøde og ikke mindst få sin licens inddraget.

UCI har indtil nu forholdt sig tavs om sagen, men efter en henvendelse fra belgiske Het Laaste Nieuws, bryder de nu tavsheden:

'Vi kigger på de dokumenter, vi har fået tilsendt. Disciplinære sanktioner vil blive iværksat, hvis dokumenterne giver tilstrækkeligt bevis på, at UCI-reglerne er blevet brudt', lyder svaret.

I Van Aert-lejren tager man det hele med ophøjet ro, forklarer advokat Walter Van Steenbrugge til Sporza:

- Vi er ikke imponeret over det, der er sagt og skrevet.

- Hvorfor skulle UCI gribe ind? Vi har altid handlet meget transparent. Alt er blevet indrapporteret efter reglerne - det er sådan, vi har forklaret kontraktbruddet. Alt foregik uden slagsmål, siger Van Steenbrugge, der mener, at det hele er en hetz for at påføre Wout Van Aert så meget skade både sportsligt og økonomisk.

Wout Van Aert er ikke bare en stor stjerne på landevejen, hvor han med flere bemærkelsesværdige resultater tre år i træk har været i top tre på verdensranglisten. Jonas Vingegaards holdkammerat er også en af de ubestridte konger i cykelcross.