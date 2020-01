Superstjerne viklet ind i slagsmål om sexisme

Mens vi husker det: Colombianeren Fernando Gaviria vandt onsdag fjerde etape af Vuelta a San Juan Internacional i Argentina, mens belgieren Remco Evenepoel forsvarede sin samlede føring.

Det rent sportslige er nemlig i dag på hviledagen presset i baggrunden, efter at løbet uforvarende er gjort til kampplads for et uforsonligt opgør om sexisme og mandschauvinisme.

I centrum i år står en kvindelig, argentinsk tv-journalist, som efter etapen i går interviewede Evenepoel i et antræk, som drev den belgiske journalist Sven Spoormarkers til at kommentere det på Twitter. Hans billede af journalisten er delt vidt og bredt på sociale medier med Evenepoel som ufrivillig statist.

- Er det køligt i Argentina?, spurgte han retorisk i sit Twitter-opslag med åbenlys reference til journalistens brystvorter, som ikke lod sig skjule af hendes undertrøjes tynde stof.

Det er varmt i Argentina for tiden, så bemærkningen var ment humoristisk, understregede Spoormarkers senere. Den rummede dog også en irritation over, at journalisten efter hans mening klæder sig upassende.

- Træk ikke feministkortet her. Hun ved udmærket, hvad hun har på - eller ikke har på - og hvorfor. Hvis jeg interviewede en kvindelig journalist med mine nosser hængende frit fremme, ville du også lave sjov med det. Eller kalde det skammeligt, skrev Spoormakers på Twitter.

Det var et svar til den australske journalist Sophie Smith, som kastede sig ud i et indædt forsvar for sin argentinske kollega - som i øvrigt viser sig at hedde Belén Mendiguren.

- Så det er altså hendes skyld, at du ikke kan holde op med at kigge på hendes babser? Hvad skulle hun gøre? Tage en kartoffelsæk over hovedet, så du ikke bliver ophidset?, skrev Smith på Twitter.

- Hvis jeg tog et billede af dig på arbejde og offentliggjorde det med en kommentar om, hvor lille din pik ser ud i shorts, ville du så synes, at det var okay?

Det svarede Spoormakers ikke på, og at dømme efter det væld af kommentarer, der siden er væltet ind, gør han nok klogt i at holde temmelig lav profil. Har har åbenlyst startet en krig på ord, som han umuligt kan vinde.

Et mindretal af de mange kommentarer til Spoormakers tweet og Smiths bidende reaktion støtter ham. De fleste bander ham langt væk som et mandschauvinistisk fortidslevn og fastslår, at hverken han eller nogen anden skal blande sig i, hvordan kvinder klæder sig.

Samtidig strømmer det ind med tilkendegivelser fra både mænd og kvinder, som synes, at Sophie Smith har ret i, at det er sexistisk at sige noget om en kvindes brystvorter. Sjovt eller ej.

Belén Mendiguren giver ikke umiddelbart indtryk af at være en kvinde, der lader sig fornærme af mænds beundrende blikke, idet hendes offentlige Instagram-profil flyder over med billeder af hende selv uden alt for meget tøj på.

Mendiguren gør imidlertid fælles front med Sophie Smith og takker hende for at tage kampen mod sexistiske bemærkninger op.

- Vi har levet med denne type kønsbetinget vold siden fødslen, slår Belén Mendiguren fast.

Ekstra Bladet har kontaktet Spoormakers, men han ønsker ikke at kommentere sagen lige nu. Han agter dog senere at udsende et tweet med en kommentar, siger han.

Også sexistisk ballade sidste år

Det er andet år i træk, at etapeløbet Vuelta a San Juan Internacional danner bagtæppe for et opgør om sexistisk optræden, og det er anden gang, at en rytter fra Deceuninck-Quick-Step befinder sig i orkanens øje.

I år er 19-årige Remco Evenepoel ganske uskyldig, idet han på det billede, som journalisten Sven Spoormakers har offentliggjort af ham og journalisten Belén Mendiguren, som en hædersmand ser hende i øjnene og ikke i brystet.

Værre gik det sidste år for holdkammeraten Iljo Keisse, som kvajede sig grusomt, da han besluttede sig for at lave samlejebevægelser bag en servitrice, som havde bedt Keisse og hans holdkammerater om et minde til fotoalbummet.

Keisse blev smidt ud af løbet, og holdet udsendte en undskyldning for hans optræden.

