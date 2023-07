Superstjerne vil konfrontere Skjelmose

Wout van Aert anede ikke, hvad det var for et rygte, som Mattias Skjelmose havde hørt før 10. etape, og han har tænkt sig at konfrontere den danske Lidl-Trek-rytter før 11. etape

Mattias Skjelmose fik i den grad snakken til at gå, da han i et interview med TV 2 Sport sagde, at han havde hørt rygter om, at Wout van Aert ville forlade Tour de France efter 10. etape.

Det var dog ikke noget, som Wout van Aert forstod en dyt af, da det belgiske medie Nieuwsblad spurgte ind til det, og han vil onsdag høre Skjelmose, hvad det gik ud på.

- Jeg har ingen idé, om hvor drengen (Mattias Skjelmose, red.) har det fra. Jeg har aldrig snakket med ham. Men jeg vil spørge ham i morgen. Måske håber han, at jeg tager hjem, sagde en grinende van Aert, der også slog fast med syvtommersøm, at han ikke er på vej hjem fra Tour de France.

- Den eneste omstændighed, som ville gøre, at jeg skulle forlade Touren nu, ville være, hvis benene gav op. Men jeg kæmpede mig igennem. Der er ikke noget galt. Jeg fik også et betryggende opkald fra min kone.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Vingegaard afviser

Det er ikke kun Wout van Aert, der har været ude og mane rygternei jorden, som Skjelmose satte gang i.

Også den danske Jumbo-Visma-stjerne afviste blankt, at hans superhjælper skulle være på vej hjem.

- Han går ingen steder. Han bliver her ved os, lød det iskoldt fra danskeren, da han blev spurgt til det på pressemødet efter etapen.

En ting, der dog ikke kan afvises er, at van Aerts kone er højgravid og kan risikere at gå i fødsel under Touren.

Hvis det skulle ske, vil belgieren ikke overraskende forlade Touren, men med den seneste melding tyder noget på, at fødslen ikke er lige op over.

