Superstjerne vinder i Esbjerg

Tirsdag blev første etape af PostNord Danmark Rundt kørt fra Struer til Esbjerg.

Den 28-årige hollandske supersprinter Dylan Groenewegen, der har fem etapesejre i Tour de France, vandt etapen i en suveræn spurt, hvor han havde flere længder ned til Mark Cavendish og Giacomo Nizzolo, mens Cees Bol blev nummer fem, og Mads Pedersen blev bedste dansker som nummer syv.

En topliste, der navnemæssigt lige så godt kunne have været de forreste navne på en Tour de France-etape.

Etapen blev desværre ramt af adskillige styrt undervejs. 16 km før mål styrtede blandt andre OL-sølvvinderen fra Tokyo, Niklas Larsen, der nu kører for Uno-X.

- Det var da helt forfærdelige billeder både for Niklas og for løbet. Det så ikke godt ud, lød det fra Henrik Liniger i tv-kommenteringen på DR1.

De danske OL-medaljevindere blev hyldet inden etapen - Niklas Larsen styrtede desværre voldsomt. Foto: Ernst van Norde

Danske Rasmus Bøgh Wallin viste sig godt frem på etapen og blev hyldet for den blå fightertrøje efter at have været i udbrud hele dagen. Sammen med Frederik Irgens Jensen, der fik bakketrøjen, to belgiere og en polak blev de fem hentet med 16 kilometer tilbage, og så endte de i en spurt.

OL-guldvinder Michael Mørkøv fik defekt og nåede ikke op til at køre leadout for Mark Cavendish, der måtte se sig slået i spurten.

Cavendish måtte nøjes med andenpladsen. Foto: Ernst van Norde

