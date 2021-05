Superstjernen måber: - Det er chokerende

Cykel-kometen Remco Evenepoel betalte onsdag meget dyre lærepenge på 11. etape af Giro d'Italia.

Den 21-årige belgier havde en offday på etapen, der slangede sig igennem Toscana og bød på adskillige stykker med grus.

Quick-Steps klassementshåb startede dagen som nummer to i stillingen med 14 sekunder op til Egan Bernal i den lyserøde førertrøje, men sluttede den med 2 minutter og 22 sekunder op til colombianeren som nummer syv.

Den unge belgier havde det svært på gruset og blev sat af flere af de øvrige favoritter med cirka 20 kilometer til mål. Og det uden af få hjælp fra sine holdkammerater, hvilket den tidligere cykelstjerne Alberto Contador ikke kunne begribe:

- Jeg forstår ikke, hvorfor Remcos hold ikke har reageret. Evenepoel er ude i tovene i denne Giro d’Italia, og ingen tager en beslutning, der kan løse det problem.

- Det er chokerende at se Remco cykle fuldstændig alene og miste sine muligheder til alle de andre favoritter, siger Contador, der er ekspertkommentator på Eurosport.

I Evenepoels fravær Egan Bernal igen, at han er særdeles godt kørende for tiden. Ineos-stjernen trådte an på dagens sidste stigning kort før mål og distancerede alle sine konkurrenter.

Han har nu 45 sekunder ned til Aleksandr Vlasov, der overtog andenpladsen efter Evenepoels nedtur. Damiano Caruso (Bahrain) ligger nummer tre med 1 minut og 12 sekunder op til Bernal.

Ingen af dem var dog i nærheden af sejren, der gik til den 21-årige schweizer Mauro Schmid, der kunne notere sig karrierens første professionelle sejr.

Schmid var med i dagens udbrud, der holdt til mål. Ikke så underligt, da udbruddets forspring toppede omkring 14 et halvt minut med cirka 70 kilometer tilbage.

Det var her - ved etapens første grusstykke - at de store hold begyndte at røre på sig i feltet. Tempoet blev sat gevaldigt op, og løbet åbnede sig for alvor. Evenepoel og Vlasov blev hægtet af i støvet fra gruset og røg bagud med cirka et halvt minut, mens Bernal sad trygt i front.

Jagten gik nu ind for den lyserøde førertrøjes nærmeste konkurrenter i klassementet. Dramaet blev dog i første omgang til en fuser. Med små 50 kilometer tilbage var de ved Bernals side igen.

Med 25 kilometer tilbage var udbryderne og favoritgruppen adskilt af syv minutter, og så kunne lykkeridderne i front godt begynde at forberede sig på at skulle kæmpe om etapesejren.

Men det betød ikke, at kampen blandt rytterne i klassementets top var forbi. På endnu et grusstykke sakkede Remco Evenepoel igen bagud. Denne gang var det for bestandigt. Belgieren virkede usikker på det løse underlag.

I front kørte Mauro Schmid og Alessandro Covi væk fra de andre udbrydere på kategori 3-stigningen kort før mål. De to kom til slutbyen Montalcino side om side, og så skulle etapevinderen findes i en spurt, hvor Schmid altså havde mest tilbage i tanken og vandt.

Samtidig kørte Egan Bernal væk fra favoritgruppen og understregede, at han er manden, de andre skal slå, hvis de vil vinde den italienske grand tour.