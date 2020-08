Superstjernen ude af Touren

Philippe Gilbert er ude af årets Tour de France, efter at han for anden gang i karrieren flækkede knæskallen

NICE (Ekstra Bladet): 1. etape i årets Tour de France blev speciel på mange måder.

Coronavirussens hærgen kræver mange tiltag fra arrangørerne, og da regnen undervejs piskede ned over de sydfranske veje, blev etapen præget af mange og voldsomme styrt.

Flere ryttere slog sig voldsomt heriblandt Lotto-Soudals belgiske superstjerne Philippe Gilbert.

Den tidligere verdensmester blev hevet med i et styrt, og efter at have tilbragt hele aftenen og noget af natten på klinikken Clinique Saint-Jean in Cagnes-sur-Mer vest for Nice, måtte han kaste håndklædet i ringen, da han har flækket venstre knæskal.

- Jeg kørte i 20. position i feltet, da de styrtede foran mig. Jeg slap uden om styrtet og kørte forbi to-tre styrtede ryttere og troede, at jeg havde klaret den.

- Men så styrtede de igen, og så kunne jeg ikke undvige, og så lå jeg der med 10-15 andre.

- Jeg forsøgte med det samme at rejse mig, men det var umuligt. Jeg ventede et par minutter, hvor jeg lænede mig op ad en afspærring. Så fortsatte jeg alene uden rigtigt at kunne træde i pedalerne, fortæller Philippe Gilbert i en pressemeddelelse.

Også slut for holdkammeraten

Smerten i venstre knæ gav ham mindelser til et styrt fra 2018, hvor han flækkede sin knæskal. Og selv om den første røntgentundersøgelse intet afslørede, så bekræftede en MR-scanning på en nærliggende privatklinik Gilberts bange anelser.

Knæskallen var flækket et nyt sted, og Gilbert var dermed ude af Touren, inden den for alvor kom i gang.

Det er i øvrigt også holdkammerat John Degenkolb, der styrtede slemt og alene måtte jagte feltet i 65 km, inden han kom i mål – lige nøjagtig uden for tidsgrænsen.

Andre ryttere har også måttet kaste håndklædet i ringen. På Bahrain-McLaren var Rafael Valls i asfalten med blot tre kilometer til mål, og selv om han kom op og sluttede, afslørede røntgenbilleder efterfølgende, at han har brækket sit lårben og nu skal opereres.

Touren fortsætter søndag med en etape, der byder på store bjerge – og dermed en hård dag for alle dem, der plejer ømme kroppe efter styrt.

