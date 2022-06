Superstjernens særlige øjeblik: - Det ramte mig

Chris Froome havde forventet en præsentation som alle andre under et Tour de France, men han fik sig noget af en overraskelse

Han går ind til sit tiende Tour de France. Et løb, han tilmed har vundet hele fire gange.

Men alligevel var onsdag aften noget helt specielt for britiske Chris Froome, der blev blæst bagover i Tivoli i København. Det fortæller han på et pressemøde torsdag.

- Der var et øjeblik i går, der virkelig ramte mig i går. Jeg tog til holdbriefingen om morgenen, og dem har jeg været til før. Jeg kender det, det er min tiende gang. Det føltes, som om det var ligesom de andre ni, og det samme tænkte jeg om holdpræsentationen.

- Men i går var bare et helt ny oplevelse. Chapeau (hatten af, red.) til København for det. Det fik mig til at tænke i går aftes, at jeg ikke for et sekund må tænke, at jeg ved, hvad jeg skal forvente. Hver Tour er unik, hvert løb er unikt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Claus Bonnerup

Den 37-årige Israel - Premier Tech-rytter blev da også bakket godt op af sin danske holdkammerat, Jakob Fuglsang, der ikke havde forventet så vildt et arrangement på forhånd.

- Det var en fantastisk velkomst her i Danmark. Jeg håbede på noget, der kom tæt på, men i går var utrolig. Jeg er stolt af at være dansk og at være i stand til at starte et Tour de France i Danmark. Det giver ekstra motivation, forklarede han.

Jakob Fuglsang fortalte samtidig, at hans primære mål i årets Tour er en etapesejr. Han ville ikke med vilje forsøge at tabe tid i klassementet, men han kommer heller ikke til at køre sig selv ud for at være i toppen af klassementet, forklarede han.

Da pressemødet med Israel - Premier Tech egentlig var forbi, ville holdets ejer også gerne lige sige noget:

- Det har været den bedste velkomst og holdpræsentation, jeg nogensinde har set. Og tak for at være vært for det her fantastiske event. I har de bedste fans her, og vi er både glade og stolte over at være her.

Årets Tour de France begynder fredag eftermiddag med en 13 kilometer lang enkeltstart. Indtil da kan du følge med i Ekstra Bladets liveblog lige her.

