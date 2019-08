Supertalent vandt EM for afdød ven - dansker fik sølv

- Jeg vandt for en fyr oppe i himlen.

Allerede mens landevejens supertalent, den bare 19-årige Remco Evenepoel fra Belgien, sad og ventede i 'hot seat' på, at de sidste konkurrenter skulle komme i mål i EM enkeltstart, knækkede han sammen og lod følelserne få frit løb.

Den belgiske teenager gentog igen og igen, at han havde kørt den 22 km lange enkeltstart for sin afdøde ven og landsmand Bjorg Lambrecht, der tidligere på ugen mistede livet i et styrt i Polen Rundt.

Supertalentet Remco Evenepoel fulgte ved Europamesterskaberne i Alkmaar i Holland op på triumfen fra lørdagens klassiker San Sebastian-San Sebastian ved at slå holdkammeraten fra Deceuninck-Quick Step, danskeren Kasper Asgreen med 18 sekunder og sidste års U 23-europamester Edoardo Affini, Italien/ Mitchelton Scott med 21 sekunder.

Det en rute med medvind ud og modvind hjem, og allerede ved vendepunktet var Remco Evenepoel i spidsen mod enkeltstarten, hvor han var i en klasse sig, mens Kasper Agreen var bedst af de næstbedste, hvor kun sekunder skilte.

Kasper Asgreen nåede lige været hurtigst i få minutter, inden holdkammeraten kom susende med næsten 54 km i timen og klokkede i tiden 24,55 minutter.

Kasper Asgreen kunne mærke Touren i benene, men alligevel var han i stand til at køre EM-seøv hjem i enkeltstarten (Ritzau/Scanpix)

- Jeg kørte med hvad jeg havde. Jeg kunne mærke, at det kun er ni dage siden, at jeg sluttede i Touren, siger Kasper Asgreen.

Den anden dansker Martin Toft Madsen sluttede også i Top 10 som nr. 9 39 sekunder efter det belgiske fænomen.

Tidligere på Danmark andre EM-medaljer, da Johan Price Pejtersen og Mikkel Bjerg blev henholdsvis nr. 1 og nr. 2 i U 23-klassen, så Danmark scorede fine point i UCI rangliste, som igen afgør, hvor mange VM-pladser vil få tildelt i det individuelle landevejsløb.

Lige nu Danmark ånder Storbritannien i nakken, og det er briterne, der pt. er nr. 10, der skal overhales senest søndag, som er skæringsdagen.

