Sur på konkurrent: Hvor er min undskyldning?

Peter Sagan bærer fortsat nag over konkurrenten Wout van Aerts opførsel overfor ham under sommerens Tour. I et interview efterspørger slovakken en undskyldning

- Jeg er glad for, at jeg stadig er her i et stykke.

Sådan lød det efter tredje etape af sommerens Tour de France - den sidste af slagsen på dansk grund - fra slovakiske Peter Sagan på bagkant en hæsblæsende massespurt.

Sagan var stærk på de sidste afgørende meter, men hans bane blev blokeret af belgieren Wout van Aert, og etapesejren endte hos hollandske Dylan Groenewegen, mens van Aert og Sagan måtte nøjes med henholdsvis en anden- og fjerdeplads.

Foto: Claus Bonnerup

Og det til stor utilfredshed for Peter Sagan.

Så stor, at Sagan fortsat ikke lader til at være kommet sig over Wout van Aerts taktik under etapens dramatiske afslutning.

I et interview med det italienske medie La Gazzetta dello Sport fortæller den 32-årige slovak, at han føler, at konkurrenten skylder ham en undskyldning for sin opførsel.

- Han er en fantastisk mester. Men han fornærmede mig under Touren med sin kørsel i spurten, og han har ikke undskyldt endnu.

- Der skuffede han mig som person. Jeg venter på, at han kommer til mig. Jeg vil ikke gå til ham, og jeg tror, han selv forstår hvorfor, udtaler Sagan om forholdet mellem de to cykelryttere i dag.