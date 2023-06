Sur Skjelmose: - Du får ikke flere spørgsmål

Fredag var en emotionel dag for rytterne i Schweiz Rundt. På en stærkt afkortet etape på blot 20 km mindes de alle Gino Mäder, der tidligere på dagen var omkommet efter et styrt på etapen dagen forinden.

I sagens natur var der ikke den store lyst til at tale med journalister, men som løbets førende rytter stillede Mattias Skjelmose op

Den 22-årige dansker blev naturligvis spurgt ind til den tragiske hændelse med Mäder og til, hvordan han havde det. Du kan se interviewet her.

- Jeg er ked af det. Det var underligt at være på cyklen i dag. Det ramte mig rigtig hårdt, da jeg så de kun seks Bahrain-ryttere køre over målstregen sammen.

- Det var noget, der følelsesmæssigt pressede mig lige til stregen, sagde Mattias Skjelmose.

Temmelig dumt

De følelser ville en journalist fra den belgiske tv-station VTM åbenbart gerne udfordre.

Annonce:

I hvert fald konstaterede han over for Skjelmose, at danskeren dagen forinden havde beskrevet styrtene som 'sådan er cykling'.

Og det bekom ikke Trek-Segafredo-danskeren vel.

- Jeg er ret sikker på, at jeg ikke mente, at en person, der bliver slået ihjel er cykelløb. Jeg synes, at det er et temmelig dumt spørgsmål at stille lige nu.

Det fik reporteren til at sige undskyld - men det var Skjelmose ligeglad med.

- Nej, du får ikke flere spørgsmål, fejede danskeren ham af og henvendte sig mod de øvrige journalister.

Til dem kunne han forklare, at han er i tvivl om, hvorvidt løbet skal fortsætte.

- Vi kørte kun 20 km, der var neutraliserede. Jeg synes, at det var rigtigt, for Ginos forældre ville gerne have det.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske de kommende dage, og jeg er ikke sikker på, hvordan jeg selv har det. Lige nu har jeg bare lyst til at tage hjem og sove.

Løbsarrangørerne har endnu ikke meldt noget ud om løbets to sidste etaper.