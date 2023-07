Surt show: Hentet kort før målstregen i massespurt

Det endte med den forventede massespurt og en sejr til hollandske Lorena Wiebes, da 3. etape af Tour de France Femmes blev kørt tirsdag.

Men det var yderst tæt på, at belgieren Julie Van de Velde var lykkedes med at holde hjem i et soloudbrud.

Hun blev indhentet cirka 250 meter før målstregen, da det jagtende felt havde skruet tempoet afgørende i vejret.

Hollandske Marianne Vos blev nummer to på etapen, mens belgiske Lotte Kopecky blev nummer tre.

Lotte Kopecky beholder føringen i den samlede stilling.

Surt show ved målstregen

Etapen blev kørt over cirka 147 kilometer fra Collonges-la-Rouge til Montignac-Lazcaux.

Fem mindre stigninger var en del af etapen, men der var på forhånd lagt op til, at det kunne blive en etape for de hurtige afsluttere. Og sådan blev det, selv om det var tæt på, at den forventede drejebog skulle skrives om.

Julie Van de Velde tog nemlig i udbrud og fik oparbejdet et forspring på næsten to et halvt minut. Men da feltet satte tempo på, blev Jumbo-Visma-rytterens forspring barberet ned kilometer for kilometer.

Det lignede længe, at hun ville blive indhentet som forventet, men belgieren kæmpede som en besat og var meget tæt på at holde helt til målstregen.

Lorena Wiebes fejrer tirsdagens sejr på podiet. Sidste år vandt hun hele to etaper i det otte etaper lange løb. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Tredje sejr

For Lorena Wiebes var det den tredje etapesejr i Tour de France Femmes, eftersom hun vandt to etaper sidste år, hvor løbet blev kørt for første gang.

Lotte Kopecky har i den samlede stilling et forspring på 55 sekunder ned til tyske Liane Lippert på andenpladsen.

Sidste års vinder, hollandske Annemiek van Vleuten, er nummer seks, et minut og fem sekunder efter den førende rytter.

Danske Cecilie Uttrup Ludwig, der blev nummer 42 på tirsdagens etape, er samlet nummer ni med samme minus som Annemiek van Vleuten i forhold til Lotte Kopecky.

Emma Norsgaard blev nummer 51 på etapen og er samlet nummer 46.