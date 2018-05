Suspenderet! Dansk sportsdirektør straffes efter vanvidskørsel

UCI placerer skylden hos Lars Michaelsen for ulykken ved Tour de Yorkshire, hvor danskeren var lige ved at påkøre en official

Den internationale cykelunion, UCI, annoncerer fredag, at forbundets disciplinær-kommission er kommet frem til en afgørelse vedrørende uheldet med en bil fra Astana Pro Team ved Tour de Yorkshires fjerde og sidste etape.

Det fremgår af en pressemeddelelse på forbundets hjemmeside.

Dansker skyld i drama: Centimeter fra at miste livet

Forbundet placerer skylden hos føreren af bilen, den danske sportsdirektør Lars Michaelsen, der accepterede sit ansvar for ulykken og aktivt samarbejdede med efterforskningen.



Michaelsen er blevet suspenderet i 50 dage og påbudt at betale en bøde på 31.500 kroner.

Han har tidligere beklaget over for arrangørerne af Tour de Yorkshire samt den person, han var ved at køre ned.

Han skal også indgå i et samarbejde med UCI om at iværksætte nye initiativer, der skal fremme sikkerheden, og så skal han dele sine erfaringer som fører i løbet.

UCI understreger vigtigheden af, at blive ved med at arbejde på at gøre løbene mere sikre, såvel som at handle på sådanne hændelser ud fra et disciplinært synspunkt på en fair og effektiv måde.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars Michaelsen, men det har ikke været muligt at komme i kontakt med ham.

