Suveræn Pogacar: - Det var payback

Der var lidt at betale tilbage for Tadej Pogacar på lørdagens bjergetape, hvor sloveneren var helt suveræn

LE GRAND-BORNAND (Ekstra Bladet): Bøllebank. Det var, hvad Tadej Pogacar uddelte på 8. etape, hvor han med et massivt angreb langt fra mål satte klassementet helt på plads.

Den suveræne slovener slog til på en våd og hård dag i Alperne efter fredagens maraton-etape, hvor hans UAE-hold blev sat under voldsomt pres fra alle sider.

Derfor var det også ekstra sødt for ham at sætte alt på plads denne lørdag.

- Det var nok lidt tilbagebetaling fra i går.

- I går kørte alle mod os, og jeg ved, at det er sådan det bliver resten af løbet. Og da et angreb er det bedste forsvar, så jeg en mulighed i dag for at angribe og vinde noget tid, sagde Tadej Pogacar, efter at han havde iført sig løbets gule førertrøje.

Ineos-kaptajn Richard Carapaz var ene om at kunne følge Tadej Pogacars forcering på Col de Romme. Men ikke længe. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Den nåede han kun at køre i en dag sidste år. Det var til gengæld til Paris, men der er ikke noget, der peger på, at den 22-årige vidunderdreng fra nu og til den franske hovedstad vil smadre de andre efter forgodtbefindende.

- Nej, det er ikke sådan, at jeg vil angribe på alle bjergetaper. Fra nu af kan vi tillade os at køre lidt mere defensivt, påpegede han.

Pogacar fører med 1,48 minutter ned til Wout Van Aert, mens Van Aerts holdkammerat på Jumbo-Visma Jonas Vingegaard ligger nummer fem præcis fem minutter efter.