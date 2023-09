Svarer på vilde anklager: 100 procent falske

Jumbo-Vismas sportsdirektør, Grischa Niermann, afviser over for Ekstra Bladet fuldstændig Pineau anklager om snyd

- Det er 100 procent falske anklager, og det er småligt, at vi overhovedet skal forholde os til så dumme anklager.

Sådan lyder svaret til Ekstra Bladet fra Jumbo-Vismas sportsdirektør, Grischa Niermann, på de vilde anklager, der tirsdag som krydsermissiler bragede ud fra den tidligere rytter og holdejer Jérôme Pineau i podcasten 'Les Grandes Gueules du Sport' på RMC Sport.

Navnet betyder 'Sportens stor kæfte', og det er præcis, hvad Pineau har i denne sag, hvor han går efter Jumbo-Visma - og i særdeleshed Sepp Kuss, der er i Vueltaens førertrøje inden den sidste uge.

Faktisk går franskmanden så vidt som at anklage amerikaneren for mekanisk doping - altså at få hjælp af en elmotor på sin cykel. Og han begrunder sin anklage med Sepp Kuss' angreb på Col de Tourmalet, hvor han i den røde førertrøje kører fra de øvrige favoritter og bliver toer efter Jonas Vingegaard.

- Jeg ved ikke, hvor han har det fra, men han må jo komme med beviser, hvis han har lyst, siger sportsdirektøren til Ekstra Bladet forud for tirsdagens etape.

'Vi kan allesammen se billederne. Jeg taler ikke om doping, men noget der er meget værre. Mekanisk doping.'

'Se nu Sepp Kuss' angreb på Col du Tourmalet mod ryttere som Juan Ayuso og Cian Uijtdebroeks - der ser talentfuld ud - og Marc Soler. De er ikke dårlige på en cykel, vel? Kuss kører ti km/t hurtigere i sit angreb og må så bremse ned på grund af en tilskuer, og så kører han igen ti km/t hurtigere. På Tourmalet! Hvordan kan man forklare det?'

Franskmanden mener såmænd også, at det skete sidste år i Tour de France. På etapen til Hautacam, som Jonas Vingegaard vandt, så han lignenede ting fra Sepp Kuss.

'Cykling er min sport. Jeg har levet af den og gør det fortsat. Det er min passion, men jeg er bange. Det bekymrer mig meget.'

'Jeg ser visse ting ske. På Col de Spandelles gav Kuss den gas i ti sekunder uden at træde i pedalerne. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt.'

Tirsdagens etape slutter oppe for Vuelta a España-feltet, så det kan bestemt ikke udelukkes, at favoritterne skal dyste om sekunder.

