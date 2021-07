Svigermor er stadig mest kendt

Jonas Vingegaard har imponeret i sin Tour de France-debut og står nu til en plads på podiet, når løbet slutter.

Der var nok ikke mange, der var bevidste om, hvem den unge Thybo var for bare kort tid siden, der er det nok svigermoren, Rosa fra bagedysten, der har taget titlen som den mest folkekendte af de to.

Ekstra Bladet tog temperaturen på juli-danskerne for at finde ud af, om Rosa Kildahl stadig er den mest populære af de to, eller om de flotte Tour de France-resultater har sendt den danske bevidsthed hen mod 24-årige Jonas Vingegaard.

Ekstra Bladet var i Roskilde, og spurgte, hvem af disse to, folk kendte bedst. Foto: Emil Agerskov

- Han er skide dygtig

61-årige Bente Bekker er i Roskilde sammen med svigerdatteren Caroline Brath, og hun er udmærket klar over, hvem de to på billederne er. Hendes bekendtskab med Jonas Vingegaard er dog nyt.

- Jeg så ham i går, jeg synes, han er skide dygtig, jeg er lidt stolt over at være dansker, fortæller hun. Bente Bekker ser ellers normalt ikke meget Tour de France, men alligevel er Jonas Vingegaards præsentation dukket op på hendes radar.

Brødrerne Ove Andersen (til venstre) og John Andersen er udemærket klar over, hvem Jonas Vingegaard og hans svigermor er. Foto: Emil Agerskov

Brødrene John og Ove Andersen er begge storseere af Tour de France, så de vidste udmærket, at det var Bagedyst-Rosa og hendes cykelrytter svigersøn, de så foran sig.

Hvem af de to er den mest kendte?

- Det er Rosa jo, siger den ældste af brødrene, John Andersen, uden nogen tvivl at spore.

- For nu i hvert fald, men når han vinder, er det nok anderledes, lyder det fra lillebror Ove Andersen.

Vingeland?

De tre gymnasie-veninder Johanne, Amalie Marie og Stephanie er ikke i tvivl om, at det er Rosa fra Bagedysten, de ser foran sig, men den unge mand i cykeltøj skaber en smule problemer hos pigerne.

Pigerne er ikke i tvivl om, at svigermor Rosa, er den mest kendte af de to. Foto: Emil Agerskov

- Ham der har jeg set før, jeg aner ikke, hvem det er. Er han ikke cykelrytter? Spørger Johanne Tømming. Hos veninden Amalie Marie Hüttmann er der en smule mere sikkerhed.

- Det er måske ham, det går mega godt for. Der er en, der ligger nummer to i Tour de France. Vingeland eller sådan et eller andet, gætter Amalie Marie Hüttmann.

Da hun får at vide, at der er tale om Jonas Vingegaard, er hun mere klar over, hvad de to har med hinanden at gøre.

- Hun er hans svigermor, ikke?

Hvem af de to kender du bedst?

- Det må være Rosa, hun har jo også været kendt i længere tid. Vingegaard har jeg først hørt om her i forbindelse med Tour de France. Jeg tror mest, det er cykelinteresserede, der vil kendes ved ham, siger Amalie Marie Hüttmann, hvilket veninderne er enige i.