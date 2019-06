Sviner Fuglsangs triumf: - En light-udgave

Udenlandske cykeleksperter ser ikke Jakob Fuglsang som kandidat til at vinde Tour de France - weekendens sejr kom på baggrund af blandt andet held, manglende bjerge og udgåede konkurrenter

Stor triumf: Fuglsang vinder Tour-generalprøven

Jakob Fuglsangs samlede sejr i Criterium Dauphiné søndag har for alvor pustet til Tour de France-feberen i Danmark, hvor håbet om en gentagelse af Bjarne Riis' triumf i 1996 pludselig lever.

I udlandet er det dog ikke alle, der er lige så imponerede af Fuglsangs sejr.

- Exit fra en håndfuld af toprivalerne - ikke kun Chris Froome - var et stort plus. Fuglsang vandt en meget sværere udgave af Dauphiné få år tilbage, lyder det fra VeloNews' europæiske korrespondent Andrew Hood, der er en af tre eksperter, der vurderer Fuglsangs niveau..

- Dette års løb var en light-udgave af Dauphiné med kun en enkelt sand bjergetape, lyder det fra cykelreporteren, der har mere end 15.000 følgere på Twitter.

- Hans 'blå limousine' af et Astana-hold var også afgørende til at holde udbrud nede i den afsluttende weekend.

- I et hvert etapeløb er der ikke kun et nøgleøjeblik, men mere en blanding af flere smarte beslutninger, gode ben, stærk støtte og en smule held. Det hele faldt sammen for danskeren denne uge, lyder det.

Fuglsang jubler over sejren. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Fuglsang på vej mod triumf. Foto: Ritzau Scanpix/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Fuglsang er nu oppe som næstfavorit efter Geraint Thomas, og fem af de syv seneste vindere i Daphiné har også vundet Tour de France, men cykeljournalisten tror ikke på Fuglsang som vinder.

- På papiret så er denne Tour ikke en, der favoriserer ham. Med så mange stigninger, så kommer han til at kæmpe med bjerggederne i den tredje uge, lyder det.

- Men han er helt klart på et andet niveau end sidste år, og Astana har et stærkt hold, og hvis han kan komme gennem Pyrenæerne, så ligger en forbedring af hans syvendeplads i kortene. Men bedst mulige placering vil være en tredjeplads, lyder det.

Chefredaktør hos Velonews Fred Dreier er imponeret af timingen på Fuglsangs angreb i weekenden, men tror på en plads uden for podiet til Fuglsang i Tour de France.

- Jeg er enig med Andy. Denne Tour med alle de stigninger passer ikke til Fuglsang.

- Når det er sagt, så ser Fuglsang ud til at have forbedret sig i 2019 og er i sit livs form.

- Jeg ser Fuglsang som en udfordrer i dette års Tour. Jeg tror på en fjerdeplads, lyder det fra chefredaktøren.

Hugo Gladstone er sidste ekspert, som VeloNews har hørt omkring Fuglsang.

- På trods af, hvad der er sket i dette års Dauphiné, så kan jeg stadig ikke se ham som en ægte udfordrer til sejren, lyder det.

- Top-fem helt sikkert, men jeg føler, at han har sårbarheder, der vil vise sig over tre uger, lyder det.

Jakob Fuglsang kan støtte sig op ad statistikkerne, der siger, at fem af de seneste syv vindere i Dauphiné, har vundet Tour de France. Foto: Ritzau Scanpix/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Eksperterne peger desuden på, at Fuglsang tidligere har haft problemer som leder, men det kan være væk nu.

- Han har bare ikke hestekræfterne til at gå med de stærkeste klatrere i den tredje uge, lyder det fra Andrew Hood.

Tour de France køres fra 6. juli og frem og hos bookmakerne er kun Geraint Thomas større favorit end Fuglsang til at vinde hele løbet.

Egan Bernal vurderes på lige fod med danskeren, mens Tom Dumoulin, Adam Yates, Richie Porte, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Mikel Landa og Steven Kruijswijk er de øvrige forventede navne i top-10, men alle rangeres efter Fuglsang.

Efter triumfen søndag talte Ekstra Bladet med Michael Rasmussen om Fuglsangs Tour-chancer, og han har en helt særlig detalje, der kan tale til fordel for Fuglsang, som du kan læse LIGE HER.

