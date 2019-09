Tårer af guld: Rørt Rolf bryder sammen på tv

TV2-eksperten måtte i første omgang opgive at sætte ord på Mads Pedersens imponerende VM-triumf

Det blev for overvældende for Rolf Sørensen. TV2-eksperten har kommenteret et hav af cykelløb og både set imponerende triumfer og voldsomme nedture, men da Mads Pedersen i britisk slud og slagregn kørte først over stregen som verdensmester anno 2019, blev der sgu også vådt i studiet.

Rolf Sørensen røg fuldstændig i sine følelsers vold og lod saltvandet risle ud af tårekanalerne i pæne doser. Værten Rasmus Staghøj styrede løjerne i TV2-studiet i selskab med Chris Anker Sørensen og Rolf Sørensen, men da Staghøj lagde over til Rolf Sørensen for en kommentar til den vanvittige præstation, var Rolf Sørensen fuldstændig ude af stand til at tale.

Rolf Sørensen har set en del gennem en lang karriere som aktiv og siden som ekspert, men Mads Pedersens imponerende VM-triumf fik tårerne til at trille. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Den gamle cykelrytter lod adamsæblet hoppe et par gange og forsøgte at klemme ord ud mellem læberne, men han måtte opgive. Tog de duggede briller af og tørrede dem, mens Chris Anker Sørensen i stedet tog over.

Nu er det heller ikke hver dag, Danmark henter guld i professionel landevejscykling. Det var faktisk allerførste gang.

Og hvis nogen skulle være i tvivl om, at Rolf Sørensens hjerte banker hårdt og heftigt for den sport, han selv høstede så mange triumfer i, så røbede tårerne alt. Det var tårer af GULD!

Chris Anker Sørensen mente efterfølgende, at guld-triumfen vist også kaldte på en lille fejring, når TV2-studiet lukkede ned.

Rolf Sørensen blev af Rasmus Staghøj spurgt, om han havde fyldt op med kleenex under bordet, og Rolf konstaterede bare tørt:

- Nej, der ligger vist bare en sø...

Efterfølgende har cykellegenden dog fået sat flere ord på oplevelsen.

- Det er det største, en cykelrytter kan opnå i sin karriere, siger han til Ritzau og fortsætter.

- Jo, der er Tour de France og de andre grand tours, men VM er noget specielt med den her regnbuefarvede trikot, som man får lov til at køre med i et år, siger Rolf Sørensen, som selv har været rigtig tæt på den ultimative triumf.

- Jeg har selv kæmpet og prøvet at få fat i VM-trikoten mange gange, hvor det ikke er lykkes.

- Jeg ved godt, hvad det kræver at vinde den, og hvad det betyder. Det får betydning for ham for resten af livet.

- Det er måske ikke sidste gang, at han vinder den. Jeg forventer mig, at han bliver på det her niveau i mange år i den type løb, som han er god til, siger Rolf Sørensen.

