Tabte den gule trøje i vanvittigt kaos: - Han er den store vinder

Årets Tour de France bliver ved med at levere drama efter drama.

Fredag måtte 19. etape afbrydes på grund af et kraftigt uvejr og jordskred på ruten, og det betød, at rytterne ikke nåede frem til Montée de Tignes-stigningen, der ellers skulle afslutte etapen.

Bekræfter efter kæmpe kaos: Ny mand i gult

Inden da havde Egan Bernal kørt fra alle favoritterne på Col de l'Iseran, hvor arrangørerne besluttede at tage samtlige rytteres tider til brug for det samlede klassement. Her havde colombianeren to minutter og syv sekunder ned til Julian Alaphilippe og dermed er Ineos-rytteren ny mand i gult.

Han er dog ikke nødvendigvis dagens vinder, selvom han leverede en magtdemonstration, mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Jeg tror, at Julian Alaphilippe har fordel af, at etapen stoppes. Han havde måske fået lukket hullet til Geraint Thomas på nedkørslen, men som han led på vej op, så havde han måttet betale i dyre domme på den sidste stigning. Det er jeg helt sikker på.

Franskmanden var i store problemer på Col de l'Iseran, men er uhyggeligt stærk på nedkørsler og kunne ifølge Michael Rasmussen have fået kontakt til Geraint Thomas, Steven Kruijswijk og Emanuel Buchmann inden den sidste stigning. Men nederlaget på Montée de Tignes havde været endnu større.

- Han havde tabt mere end et minut på den sidste stigning til samtlige ryttere i Geraint Thomas' gruppe. Så Alaphilippe ligger nummer to nu, og jeg tror, der er store chancer for, at han havde ligget nummer fem eller seks, hvis etapen var kørt til ende.

- Jeg tror, han er den store vinder. Og det er jo helt ufrivilligt, at han bliver det. Det er vigtigt at understrege.

- Men ret beset er der jo kun tabere, for Bernal havde måske vundet med endnu større margin, og Steven Kruijswijk var også en af de store tabere.

- Han sad med en hjælperytter, der kunne køre ham til bunden af sidste bjerg. Han kan spekulere i, at hvis han havde vidst, at løbet var stoppet på toppen af stigningen, så havde han givet den fuld gas derop til. Rytterne er jo kørt over målstregen uden at vide det, siger han.

Han føler sig nok ikke som den store vinder, men Julian Alaphilippe havde mest fordel af den afbrudte etape. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Det gik sindssygt stærkt

Michael Rasmussen befinder sig selv i Frankrig, hvor han følger Tour de France tæt for Ekstra Bladet, og han fortæller, at afbrydelsen af etapen kom meget pludseligt.

- Tingene gik sindssygt stærkt. Da jeg så regnen løbe ned over vejen, tænkte jeg, at det ikke var noget problem. Hvis der kan køre biler igennem, kan der også køre cykler. Rytterne er vant til at træne i sne og is om vinteren, så længe der ikke er islag på vejen.

- Men da der dukker billeder op af mudderskred på vejen, som i den grad spærrer vejen for køretøjer, så stopper cykelløbet selvfølgelig der, siger Michael Rasmussen.

- Den kører han sikkert hjem

Egan Bernal har 45 sekunder ned til Alaphilippe og yderligere 18 sekunder ned til Geraint Thomas på tredjepladsen. Ifølge Michael Rasmussen kommer den føring ikke i fare på morgendagens sidste bjergetape, som også er den sidste etape inden søndagens paradekørsel til Paris.

- Den kører han sikkert hjem. Holdet viser i dag, at de er de stærkeste. Både Dylan van Baarle og Wout Poels sad der i dag - og så selvfølgelig Geraint Thomas, siger Michael Rasmussen, der ikke forudser, at aflysningen af etapen får indflydelse på resten af løbet.

- I morgen er alt glemt, og så kører Touren videre. Men det er et kæmpe drama hernede på dagen, og det er jo også det, Touren kan.

- Det er ikke en fodboldbane eller Roland Garros (French Open, red.), hvor de ruller en presenning ind over banen, når der kommer en regnbyge og spiser jordbær med chokoladedrys, mens de venter, siger han.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Egan Bernal

Egan Bernal er ny mand i den gule trøje. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Det er helt sikkert Bernal. Når dagen er omme har der været et magtskifte, men det var forudsigeligt. Den måde, Bernal kørte på i 2600 meters højde i går, den tog han videre i 2700 meters højde i dag.

- Han kørte dem bare ud af hjulet. Kruijswijk sad lige på hjul af ham, men han blev bare droppet. Han havde altså et minut på toppen.

Etapens FLOP: Aflysningen

Vejret stoppede 19. etape.

- Det er naturligvis, at etapen bliver aflyst. Det er en meget stor etape, der bliver aflyst.

