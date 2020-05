Tabte magtkamp: Jesper Worre færdig som løbsdirektør

Engang var han den måske mest magtfulde mand i dansk cykling, men i dag står Jesper Worre helt uden for indflydelse i en tid, hvor cykelsporten i Danmark er under historisk tungt pres på grund af coronakrisen.

Etapeløbet Danmark Rundt, som er Worres livsværk som administrator og organisator, er aflyst i år, og Worre selv er blevet afsat som løbsdirektør. I slutningen af marts fik han besked om, at han fra næste år ikke længere skal arrangere den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed i Danmark.

Jesper Worre bekræfter Ekstra Bladets oplysninger, men derudover har han ingen kommentarer til det endelige brud med Danmarks Cykle Union (DCU), som har været omdrejningspunkt i hans arbejdsliv i 25 år.

Ekstra Bladet erfarer, at Worres exit er kulminationen på en langstrakt magtkamp i DCU. Som sejrherre står DCU-formand Henrik Jess Jensen, som med Worre har skilt sig af med en markant personlighed, som ofte hensatte formanden selv i skygge.

Formanden vinker også farvel til en ekspertise, som senest er blevet udnyttet i planlægningen af de tre danske Tour de France-etaper næste år, idet Worre er ruteansvarlig i det danske Tour-selskab, 'Grand Départ Copenhagen Denmark'.

Han var også afgørende for den succes, som VM i cykling i København blev i 2011, og han kan til sine succeser desuden lægge det millionoverskud, han hvert år har skabt til DCU med Danmark Rundt. Sidste år var overskuddet på 1,2 millioner kroner. Dertil kommer, at det er Worre, der egenhændigt har sikret, at løbet frem til 2022 transmitteres på DR og Eurosport til 59 lande.

Alligevel er han altså frataget opgaven.

Worre opbyggede op gennem 00'erne betydelig position i dansk cykelsport som DCU-direktør og sportschef. Det ændrede sig, da han blev fyret som direktør i 2013. På det tidspunkt sad Henrik Jess Jensen i bestyrelsen og var efter sigende en drivende kraft i oppositionen mod Worre.

Jensen blev siden næstformand og i 2016 formand for DCU. Han er i dag desuden vicepræsident for den europæiske cykleunion, UEC, og kandiderer dermed til posten som præsident for foretagendet.

På erhvervsnetværket Linkedin er det hans hverv i UEC snarere end formandsposten i DCU, han fremhæver. I det civile liv er han afdelingsleder i Aalborg Kommune.

Officielt var der ikke tale om en fyring, da Worre forlod posten som DCU-direktør i 2013. Det hed sig, at han blot blev lettet for den daglige ledelse af dansk cykelsport for fuldt ud at kunne koncentrere sig om at organisere Danmark Rundt.

Det har han gjort siden 2014 gennem sit firma, der har solgt konsulentbistand til DCU. Worre er Danmarks eneste licenserede rytteragent og fortsætter sit virke i sporten som rådgiver for blandt andre Alexander Kamp (Trek-Segafredo) og Julius Johansen (Uno-X).

Henrik Jess Jensen har ikke været at træffe for en kommentar. Det samme gælder DCU-direktør Martin Elleberg Petersen.

