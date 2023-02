Tabte med et enkelt sekund: - Jeg er skuffet

At tabe etapeløbet Etoille des Besseges med den mindst mulige margin på sidste etape ærgrer Mattias Skjelmose, der dog ikke havde ventet, at han skulle tage en etapesejr så tidligt på sæsonen

Det lignede akkurat, at Mattias Skjelmose skulle løbe med sejren i det velrespekterede etapeløb Etoille des Besseges.

Gående ind til den afsluttende enkeltstart førte danskeren således med en håndfuld sekunder til amerikanske Neilson Powless, men da danskeren krydsede stregen efter 10 kilometers kamp imod uret, kunne han ærgerligt konstatere, at han havde tabt løbet med et enkelt sekund.

Det var da også en skuffet Mattias Skjelmose, som Ekstra Bladet snakkede med umiddelbart efter løbet:

- Jeg er skuffet. Der er ikke så meget at sige. Om det havde været 10 eller et sekund, jeg tabte med, gør ingen forskel. Jeg vandt ikke, og det er jeg irriteret og skuffet over, fortæller Skjelmose, der ikke synes, han kunne have gjort meget anderledes ude på dagens rute.

Enkeltstarten blev vundet af Skjelmoses holdkammerat og landsmand Mads Pedersen foran INEOS-duoen Joshua Tarling og Ben Tullett.

Mattias Skjelmose tabte med et sekund. Amerikaneren Nelison Powless endte med at snuppe sejren. Foto: Sylvain Thomas/Ritzau Scanpix

Sejr kom som stor overraskelse

Det snævre nederlag i dag kommer på bagkant af en fantastisk lørdag, hvor Skjelmose vandt kongeetapen og erobrede førertrøjen foran Powless efter at have indhentet amerikaneren på finalebjerget efter en strabadserende dag med sidevind og råt væddeløb.

Det flotte resultat overraskede Skjelmose og holdet:

-Vi havde ikke forventet, jeg skulle vinde i går. Så det var positivt. Men når man var så tæt på at vinde det samlede klassement, er det ærgerligt, man ikke kan gøre det færdigt.

Løbet var også en bekræftelse på, at formen er forbavsende god, og det tager Skjelmose med videre.

-Nu håber jeg, jeg kan fortsætte de gode takter. Fortæller Skjelmose, der skal i aktion igen i etapeløbet Alpes Maritimes et du Var den 17. februar, hvor flere af etaperne efter eget udsagn ligger godt til ham.

Lørdag vandt den unge dansker 4. etape af Etoile de Besseges. Foto: Sylvain Thomas/Ritzau Scanpix

Står i gæld til Mads Pedersen

Lørdagens kongeetape blev særligt animeret af Trek-Segafredo, der med Mads Pedersen som en af de helt afgørende motorer, splittede løbet i sidevinden, så flere af Skjelmoses konkurrenter var sat ud af spillet, inden den afsluttende stigning, hvor bjergrytteren fra Amager gjorde arbejdet færdigt.

- Jeg synes, vi kører rigtig godt. Man skal selvfølgelig tage højde for, at det her er et mindre etapeløb, hvor det er nemmere at sidde med på første vifte.

Skjelmose håber personligt, at Mads Pedersen og hans samarbejde kommer til at fortsætte året ud i alle slags løb.

-Jeg håber på, at mig og Mads skal arbejde sådan her sammen hele sæsonen, så jeg kan betale ham tilbage, for det han har gjort. Der kommer et VM og andre slags løb, som lægger bedre til ham, hvor jeg håber, jeg kan hjælpe ham.

At Mads Pedersen kunne vinde dagens enkeltstart i suveræn stil, kom da heller ikke bag på Skjelmose:

-Det eneste, der er lidt overraskende, er, at han kan vinde i dag efter alt det, han gjorde i går (I sidevinden red.). Han er bare en stjerne, især når det kommer til en enkeltstart som i dag, hvor det handler om at æde sig selv.

Slutteligt kommer Skjelmose med en advarsel til Pedersens kommende klassikerkonkurrenter:



-Jeg ville være bange, hvis jeg skulle køre imod ham.