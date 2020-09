'Tænk dig om, Michael!'

Mads Pedersen er bestemt ikke enig i Michael Rasmussens vurdering af, at Trek-rytteren er for fed

Tour de France-feltet er nået til første hviledag, og den har Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen brugt på at vurdere de otte deltagende danskeres præstation hidtil

Læs Michaels stjerneuddeling og vurdering af de danske Tour-ryttere her

Kyllingen leverer et par hug til både Michael Valgren og Mads Pedersen, som, han mener, begge vejer for meget i dette års Tour de France.

Den kritik vil Mads Pedersen dog ikke have siddende på sig og i dagens Tour de France-dag giver Mads Pedersen igen på Rasmussens kritik.

- Jeg tror, Michael nogen gange skal huske på, at vi ikke alle sammen er bjergryttere og skal veje 55 kg. Jeg har aldrig været lettere, end jeg er nu.

- Nogen gange, kære Michael, skal du tænke lidt over, at vi ikke alle sammen er for fede, men at der er andre ryttertyper, end den du var, lyder det fra Mads Pedersen i hans dagbog, som du kan se ovenfor.