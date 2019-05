Tæppefald i Touren: Her kan drømmen blive knust

Etaperne til årets Tour de France blev afsløret onsdag - der er flere spektakulære indslag at glæde sig til

Mens verdens bedste cykelryttere i disse dage afgør årets første grand tour, Giro d'Italia, så har Tour de France-arrangørerne offentliggjort etaperne i sommerens udgave af verdens største cykelløb.

De 21 etaper med start i Bruxelles i Belgien giver et indblik i, hvilket løb der er i vente for tilskuerne.

Flere etaper springer i øjnene, men specielt 18. etape ser barsk ud:

Tre barske stigninger og mere end 200 km. venter på 18. etape.

Tourens kongeetape byder stort set ikke på en eneste flad kilometer på de i alt 208 fra Embrun til Valloire, hvor rytterne undervejs skal passere fire stigninger.

De lægger blødt ud med en kategori 3-stigning, inden det stiger støt hen mod Col de Vars, der er i kategori 1. Herfra går det ned, inden Col d'Izoard venter. En stigning uden for kategori, der dog kun virker som forret for mægtige Col du Galibier, der med sine 23 km trækker tænder ud inden nedkørslen til Valloire.

Det er dog ikke den eneste etape, der kan blive afgørende i klassementet. Flere af bjergetaperne indeholder nemlig sprængstof, der kan knuse drømmen om den endelige sejr.

Eksempelvis de korte afslutnings-etaper 19 og 20, hvor rytterne først skal gennem 126,5 km, hvor de først skal passere Tourens højeste punkt, uden for kategori-stigningen Col de l'Iseran (2770 meter), inden afslutningen op til Tignes (kategori 1).

Og dagen efter gælder det 130 km med en kategori 1-stigning og en kategori 2-stigning inden de 33,4 barske kilometer op til Val Thorens.

Korte bjergetaper har dannet mode. 19. etape i årets Tour er en af dem.

20. og sidste etape inden paraden til Paris kan blive afgørende. 60 af de 130 km går opad.

Men der er også andre korte bjergetaper, der kan ryste klassementet. 14. etape fra Tarbes til toppen af Tourmalet kan gøre ondt. Den er på 117,5 km, og bringer rytterne over en kategori 4-stigning inden kategori 1-stigningen Col du Soulor midtvejs og så altså Tourmalet, der er 19 km uden for kategori.

I Pyrenæerne venter sagnomspundne tourmalet, der er mål for den korte 14. etape.

Man behøver dog ikke at vente længe på, at der kommer action i årets Tour. For allerede på 6. etape sker der noget.

Turen gennem Vogeserne byder på flere af de kendte stigninger fra området. Le Markstein, Grand Ballon (ganske vist fra den forkerte side) samt Ballon d'Alsace er på menuen inden afslutningen på først Col des Chevrères og til sidst på La Planche des Belles Filles, der i år er blevet længere, da en grusvej er føjet til.

Savtakker i Vogeserne. Allerede på 6. etape sker der for alvor noget.

