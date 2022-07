Tæt på at gå galt: - Næsten som om jeg fik hjertestop

ROCAMADOUR (Ekstra Bladet): Med få kilometer tilbage af lørdagens enkeltstart sendte Jonas Vingegaard pludselig hjertet op i halsen på danskerne, da han var ved at styrte.

Og det var ikke kun folk foran tv-skærmene, der fik et chok.

- Jeg havde det næsten som om, at jeg fik et hjertestop. Jeg synes egentlig ikke, at jeg satsede meget, men jeg tror bare, jeg lavede en fejl, da jeg gik ind i svinget. Vejen var også lidt ujævn i svinget, og jeg kunne ikke nå at rette op på min fejl. Men i sidste ende reddede jeg den, heldigvis. Det er jeg meget glad for, siger Jonas Vingegaard på pressemødet efter etapen.

Vingegaard holdt sig dog på cyklen og kom i mål som nummer to efter holdkammeraten Wout van Aert, men otte sekunder foran Tadej Pogacar.

Danskeren var også ved at smide sig i rabatten forleden, da hans kæde røg af på en nedkørsel, men også her fik han reddet cyklen og sig selv.

I modsætning til Tadej Pogacar som kort efter styrtede på samme nedkørsel.

Med resultatet af lørdagens enkeltstart er Jonas Vingegaard tre minutter og 34 sekunder foran Tadej Pogacar før paradeturen til Paris søndag. Kun et alvorligt styrt eller sygdom kan tvinge den gule trøje af danskeren.

Indtil da kan du her læse om, hvordan Michael Rasmussen livsværk krakelerede for 15 år siden, da danskerens blev flået ud af Tour de France i den gule trøje.

