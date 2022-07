Tæt på at gå helt galt: - Forstår det ikke

Jonas Vingegaard kom uskadt igennem 6. etape af Tour de France, men det var tæt på at ende galt for det danske Tour-håb

LONGWY (Ekstra Bladet): Pyha!

Jonas Vingegaard kunne ånde lettet op, da han kom i mål som nummer syv på 6. etape af årets Tour de France.

Jo jo, den største rival, Tadej Pogacar, vandt etapen og tog nogle bonussekunder, men alligevel var danskeren i godt humør.

Det kunne nemlig være endt helt galt for den 25-årige danske stjerne, der var mere end almindeligt tæt på at ryge i asfalten.

- Jeg er egentlig glad nok for at komme ind i samme tid og mest af alt for ikke at styrte. Det var godt nok tæt på. Jeg er bare glad for, at jeg er uskadt.

Jonas Vingegaard er nu nummer tre i det samlede klassement, inden det første rigtige bjergslag fredag. Foto: Claus Bonnerup

Undervejs på etapen kom thyboen hurtigt ind i et sving, da en midterhelle pludselig kom til syne. Hvad der skete derefter, fatter han ikke helt selv.

- Ham foran mig blokerer bremsen, og så bliver jeg også nødt til at blokere, og jeg er egentlig oppe at ride på mit forhjul. Hvordan jeg redder den, forstår jeg ikke, men rytteren bag mig - Vlasov, tror jeg, det var - styrtede. Jeg håber selvfølgelig, han er okay, siger Vingegaard.

Etapen blev som nævnt vundet af Tadej Pogacar, der satte alle andre på plads på den afgørende stigning. Dermed beviste han også, hvorfor han er den helt store favorit til at nuppe sin tredje Tour de France-triumf på stribe.

Men slovenerens suveræne etapesejr er ikke noget, der får Jonas Vingegaard til at være det mindste bekymret.

Jumbo-Vismas danske kaptajn ser frem til de kommende dage, hvor der er bjerge på menuen. Foto: Claus Bonnerup

Han glæder sig bare til, at der nu kommer rigtige bjerge på programmet.

- I dag var en hård dag generelt. Jeg synes ikke, mine ben var de bedste, men det er heller ikke min type stigning her til sidst.

- De længere bjerge passer mig bedre. Tadej (Pogacar, red.) var stærk i dag og vandt. Jeg synes, han er lidt mere eksplosiv, end jeg er, så det er ret normalt, at han er bedre end mig på en afslutning som den i dag, men forhåbentlig bliver det sådan, at jo længere bjergene er, jo bedre er det for mig.

Tadej Pogacar har efter sjette etape overtaget den gule førertrøje. Jonas Vingegaard ligger samlet nummer tre - 31 sekunder efter.

Fredagens etape slutter på toppen af bjerget La Planche des Belles Filles.

Ekstra Bladets cykelkommentator Michael Rasmussen kalder unge Tadej Pogacar verdens bedste cykelrytter efter en dag, hvor rytterne kørte i et voldsomt tempo

