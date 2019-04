Tæt på katastrofe: Fuglsangs far skræmt

Jakob Fuglsang var meget tæt på at styrte med godt fem kilometer til mål. Hans redning har fået cykelfolket til at tabe kæben - inklusiv hans far

Det var så ubehageligt tæt på at gå galt igen for Jakob Fuglsang, men den her gang skete det bare ikke.

En mirakuløs redning af en skridende cykel med fem kilometers solokørsel tilbage gjorde, at det blev et mesterstykke frem for et makværk i Liège-Bastogne-Liège.

På kanten af stolen sad også Jakob Fuglsangs far, Villy, der var lykkelig på sønnens vegne, men gerne havde undværet forskækkelsen.

- Det var lidt skræmmende at se. Han har før været uheldig i den slags situationer. Det er godt, når det går godt, siger sejrherrens far til Ekstra Bladet.

Han er hammerstolt af sin søn.

- Det var meget bevægende, når det lykkes på den måde. Det er stort at se ens børn få drømmene til at gå i opfyldese.

- Det er en drøm og en forløsning.

Ardenner-klassikerne lignede ellers en uforløst mission, for Jakob Fuglsang var blevet nummer tre i Amstel Gold Race og nummer to i Flèche Wallonne. Men i sidste klassiker slog han til, hvilket viser stort karakter, mener faderen.

- Han har stor selvtillid. Det viser et stort psykisk overskud at kunne gå til det næste løb på den måde.

Foto: Julien Warnand/Ritzau Scanpix

Mirakel-redning chokerer

- Det mener du ikke, Jakob. Tag det nu roligt, udbrød Rolf Sørensen i TV2's kommentator-boks, da Fuglsang var ved at skøjte af vejen kort før mål.

Han er ikke det eneste prominente cykelnavn, der måbede over danskerens mirakel-redning, der kunne have sat det hele over styr.

- Han smider helt sikkert de bukser ud bagefter. Sikken redning, skriver den tidligere supersprinter Robbie McEwen på Twitter.

Fuglsang fik karrierens største sejr i en alder af 34 år, og han blev endda den ældste vinder af løber siden 1955.

Det store resultat var ham velundt - selv af rivalen Julian Alaphilippe, der havde kørt fra ham i sidste klassiker.

De to havde ifølge Fuglsang talt sammen ude på ruten, og her havde Alaphillippe sagt: Jeg håber, du vinder.

Det gjorde han i den grad.

Lige før målstregen: Dansker tager røven på alle

Se også: Fuglsang dybt rystet: - Det er fuldstændigt latterligt

Se også: Cort giver den gas: 'Disse briller giver mig hårdere erektion'

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort