Tæt på triumf efter VM-mareridt

Cykelrytteren Mads Pedersen (Trek) blev onsdag slået på stregen i det belgiske endagsløb Eurométropole Tour.

Danskeren åbnede spurten i et reduceret felt, men Fabio Jakobsen (Quick-Step) og Jordi Meeus (Bora) sneg sig forbi til allersidst.

Den tidligere verdensmester må derfor nøjes med en tredjeplads i løbet, som han vandt tilbage i 2018.

Holdkammeraten Edward Theuns havde ellers afleveret Mads Pedersen flot i spurten, men han blev nødt til at åbne spurten en tand for tidligt.

Dermed ser formen ud til at være intakt inden søndagens Paris-Roubaix, hvor Mads Pedersen er et af de bedste bud på et dansk topresultat.

Han styrtede ellers to gange ved VM i søndags og udgik senere af løbet.

Den franske klassiker køres igen efter flere udsættelser. I 2020 blev løbet aflyst på grund af coronakrisen. I år blev løbet rykket fra den vante dato i starten af april og til oktober, da det igen kom i karambolage med franske restriktioner.

Også den nykårede VM-bronzevinder, Michael Valgren (EF), var med i det belgiske løb. Han kom i mål som nummer 28.

Valgren debuterer i Paris-Roubaix søndag. Danske profiler som Kasper Asgreen (Quick-Step), Søren Kragh Andersen (DSM) og danmarksmesteren, Mads Würtz Schmidt (Israel), er på startlisten.