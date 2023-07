Tættere på dansk Vuelta-start

Joachim Andersen arbejder på højtryk for også at få starten på Vuelta a España til Danmark - og det ser lyst ud

De fleste danskere husker med tydelighed Tour de France-starten sidste år. Et storslået spektakel fra København til Sønderborg med billeder af danskere i tusindtal, der tiljublede rytterne.

Nogle husker måske også, at der ti år forinden var start på Giro d'Italia i Herning med en afstikker til Horsens - en lyserød fest i Jylland.

To ud af tre på Grand Tour-bingopladen.

Men meget tyder på, at der i en ikke for fjern fremtid bliver fuld plade for Danmark med også Vuelta a España.

Arkitekterne bag de to første begivenheder var Alex Pedersen og Joachim Andersen. Og da Tour-ejeren ASO også ejer Vueltaen, har Joachim Andersen været til Tourens Grand Départ i Spanien for at holde møder med de folk, der træffer beslutningerne.

Og det går i al beskedenhed meget godt med at få solgt ideen, forklarer han Ekstra Bladet.

- De tanker, jeg har omkring det, har spanierne sagt ja til, forklarer han - og så skulle man tro, at den var hjemme.

Kræver et bud

Men helt så let er det ikke.

- De havde det rigtig godt med Touren i Danmark og den succes, man havde sidste år.

- Men det, der skal stables på benene, er et dansk bud med de parter, der måtte være - regeringen på vegne af Danmark og regionerne og start- og målbyer, Sport Event Danmark, Visit Denmark og hvem der nu måtte være, der kan indgå et projekt af denne størrelse.

- Er det den største hurdle lige nu?

- Jeg ved ikke, om man kan sige, at den største hurdle ligger i Spanien eller i Danmark. Men forudsætningen for, at vi skal komme dertil, at spanierne skal sige ja, det er, at der kommer et kvalificeret dansk bud.

Det kan være, at der kommer endnu en holdpræsentation til en Grand Départ i Danmark, som den for Touren i Tivoli sidste år. Foto: Jokum Tord Larsen

- Man får jo ikke bare Vueltaen til Danmark, fordi jeg sammen med Alex har skaffet Giroen og Touren og nu er hernede og snakke med dem.

- De skal have noget at tage stilling til.

- Kan man ikke bruge Touren sidste år som løftestang for det?

- Det håber jeg. Det er et spørgsmål om, hvad man ønsker - hvad ønsker byerne, der er involveret. Det er der, den ligger lige nu, siger Joachim Andersen.

Røde streger

Og så løfter han ellers sløret for, hvad det er, han har af sportslige tanker, som spanierne altså godt kan lide.

- Jeg har allerede et tænkt setup, der også ligger i forlængelse af, hvad spanierne ønsker. Der er ingen grund til at komme med et dansk bud, der ikke tilgodeser de ønsker og krav, de allerede har.

- Det er helt vildt fedt, at de eksempelvis kan komme til Koldingvej i Vejle og opleve stemningen der. Men det er jo endnu federe for en motionist, hvis rytterne kører på de veje, han normalt kører på.

- Min kongstanke er, at hvis man slår en lyserød streg for Giroen og en gul streg for Touren, så er der nogle steder på kortet, hvor der ikke er så mange streger. Der kunne det være sjovt at slå en rød streg for Vueltaen.

Noget billigere end Touren

En Grand Départ i en Grand Tour er noget, der koster mange penge. Det så vi med Touren sidste år, hvor den samlede offentlige regning løb op i ca. 150 millioner kroner. En ganske betragtelig del af den pris var betalingen til ASO for overhovedet at få cykelløbet til Danmark.

Mediet Frihedsbrevet afslørede således via aktindsigt, at ASO skulle have 41 millioner kroner for at henlægge Tourens tre første etaper til Danmark.

Men det var Tour de France, der alt andet lige er den største af de tre Grand Tours. Når det kommer til Vueltaen er det lidt andre beløb, pointerer Joachim Andersen.

- Prisen fra spaniernes side er for det første ikke til forhandling. Og for det andet er den ikke til offentliggørelse.

- Men jeg kan da sige, at den i forhold til den Tour-pris, vi forhandlede med Christian Prudhomme tilbage i 2016 - og der har jo været lidt inflation siden - ikke er på den anden side af det, siger han kryptisk.

Altså en god indikator for, at vi er under 40 millioner kroner.

Uanset prisen kræver en dansk Vuelta-start altså i første omgang et konkret bud med tilsagn fra flere parter. Det bliver der allerede arbejdet på, og når det ligger, er tidshorisonten sådan set ikke så lang.

En Vuelta-start i Danmark allerede i 2027 kan nemlig være i spil - men det kræver nok et dansk bud, inden året er omme.