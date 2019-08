Tager fusen på de øvrige sprintere i Vueltaen

Se også: Smertehelvede: Stjernen udgår

Quick-Step leverede en genistreg, da hollandske Fabio Jakobsen tirsdag vandt 4. etape af Vuelta a España.

Det lykkedes det belgiske cykelhold at tappe flere af de øvrige sprinterhold for kræfter på det sidste stykke frem mod målstregen i El Puig.

Med seks kilometer tilbage sendte Quick-Step franske Remi Cavagna afsted med fuld fart, og det lykkedes ham at få slået et stort hul, der skabte splittelse i fronten af feltet.

De øvrige sprinterhold - Bora og Sunweb - skulle pludselig finde ud af, hvem der skulle bruge kræfter på at optage forfølgelsen.

Det lykkedes at få indhentet Cavagna med en kilometer tilbage, men det kostede kræfter hos flere af de ryttere, der skulle køre lead-out for sprinterne.

Fabio Jakobsen blev til gengæld afleveret perfekt på opløbsstrækningen og trådte sejren hjem. Det var dog tæt på at glippe, da feltets måske bedste sprinter - irske Sam Bennett (Bora) var tæt på.

Der måtte derfor målfoto til, før Fabio Jakobsen kunne kåres som vinder.

I den samlede stilling er irske Nicolas Roche (Sunweb) fortsat nummer et. Ireren har et forspring på to sekunder til colombianeren Nairo Quintana (Movistar), der vandt 2. etape.

Rigoberto Urán (EF Education First), der også er fra Colombia, er på tredjepladsen otte sekunder efter Roche.

Kæmpe tragedie: Stortalent død efter ulykke

Fuglsang scorer million-jackpot