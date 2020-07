Tager fusen på feltet

Det endte med en højst overraskende sejr til østrigske Felix Grossschartner (Bora), da det spanske etapeløb Vuelta a Burgos tirsdag gik i gang.

Løbet er det første større af slagsen, efter at udbruddet af coronavirus har ført til flere måneders pause på landevejene.

157 kilometer skulle tilbagelægges nær den nordspanske by Burgos, hvor etapen både startede og sluttede. Og til trods for et par bakker kort før mål, var der på forhånd lagt op til en finale med sprinterne som favoritter.

Den sidste stigning viste sig dog at være hård nok til, at et kraftigt fremstød fra Grossschartner kunne holde konkurrenterne på afstand.

Forhåndsfavoritten Sam Bennett (Quick-Step), der er holdkammerat med danske Michael Mørkøv, gjorde sig slet ikke gældende i slutfasen.

Der er fuld fokus på at undgå coronasmitte ved Vuelta a Burgos. Her får to ryttere fra Israel Start-Up Nation målt deres temperatur før første etapes start tirsdag. Foto: Santi Otero/Ritzau Scanpix

Løbsarrangørerne ved Vuelta a Burgos har gjort sit ypperste for at afvikle et løb med minimal risiko for coronasmitte. Det betyder blandt andet, at rytterne skal bære mundbind i startområdet, frem til etaperne skydes i gang.

Vinderen Grossschartner lod sig også hylde på podiet iført mundbind.

Kort før tirsdagens etapestart valgte holdet Israel Start-Up Nation at trække to ryttere fra løbet af frygt for coronasmitte. De to havde forinden været i tæt kontakt med holdkammeraten Omer Goldstein, der er bekræftet smittet.

Ud over Mørkøv er også danskerne Mads Pedersen (Trek) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) med ved det spanske løb.

Mads Pedersen får hermed igen lov til at fremvise den regnbuestribede trøje, som han sikrede sig med en sejr ved VM sidste år.