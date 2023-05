Tager ingen chancer: 'Jonas er meget forsigtig'

Med mange, mange timer på cyklen er der ikke tid til meget andet for Jonas Vingegaard

I stort set sidste øjeblik måtte Jumbo-Visma ændre på holdet til Giro d'Italia.

Ikke af lyst, men af nød.

De to ryttere Tobias Foss og Robert Gesink er begge blevet smittet med corona og stiller derfor ikke til start i det italienske etapeløb.

'Vi har arbejdet hårdt mod Giroen, så det er meget ærgerligt at lade de her to stærke ryttere blive hjemme. Vores ryttere træner og kører løb på det højeste niveau hver dag, så vi vil undgå sygdom, der har en negativ effekt på deres præstationer.'

'Som vi altid har gjort, har vi taget alle forbehold for at undgå, at ryttere bliver syge,' skriver holdets presseansvarlige, Thijs Roelen, i en besked til Ekstra Bladet.

Den norske verdensmester i enkeltstart misser Grand Tour-løbet. Foto: Claus Bonnerup

Har egne værelser

Jonas Vingegaard kører ikke Giro d'Italia, men skal 10. maj i tre ugers højdetræningslejr i spanske Sierra Nevada, inden han om en måned stiller til start ved Critérium du Dauphiné. Herefter venter Tour de France.

'Jonas er også altid meget forsigtig og vil fortsætte med at være det,' lyder det Jumbo-lejren.

'Vi tester staben hver dag i etapeløb. Ryttere testes, når de har symptomer. Derudover gør vi alt for at have en god hygiejne, og alle rytterne har deres egne værelser.'

Danskerens påpasselighed for at undgå at blive smittet var også tydelig under den første del af Paris-Nice.

Ved pressemødet holdt Vingegaard sig på afstand for at undgå smitte. Foto: Claus Bonnerup



Jonas Vingegaard bar som den eneste mundbind. Foto: Claus Bonnerup

Han sad med stor afstand til journalisterne på pressedagen inden løbet, mens han som den eneste rytter bar mundbind i minutterne op til etapestart og også tog det på igen kort efter.

Til Giro d'Italia har Jumbo-Visma indkaldt Jos van Emden og Rohan Dennis som erstatninger for de to coronaramte ryttere.

Løbet begynder lørdag med en enkeltstart.