Tager røven på Tour-profil: 'Dårligste joke nogensinde'

BRUXELLES (Ekstra Bladet): det er ikke noget som gode venner, der kan spille en et pus.

Det kan den nyslåede norske mester, Amund Grøndahl Jansen, skrive under på.

For da Jumbo-Visma-rytterens nye trøje, der første gang skal i aktion under Touren, blev præsenteret for ham, var der noget rivende galt.

Det var var nemlig ikke de norske farver og flag, der prydede trikoten. Det var derimod de danske rød-hvide farver.

Det viste han med en story på sin Instagram-profil, hvor han poserede i trøjen ledsaget af teksten: ‘Find en fejl’.

Kort efter slog han så et par billeder op, hvor han først poserede i den forkerte trøje - og så den rigtige norske mestertrøje.

Her taggede han også holdets supersprinter Dylan Groenewegen med ordene:

‘Dårligste joke nogensinde’.

Altså underforstået, at Groenewegen stod bag løjerne om trøjen, der først kom i sidste øjeblik..

- Jeg så, at der manglede noget blåt. Det var lige før, det sortnede for øjnene af mig. De sagde lidt for sent, at det var en spøg

- Jeg var lidt sur. Og jeg kastede trøjen tilbage på Dylan. Det var godt, at det var Dylan, der kom med den - det var en god spøg. Heldigvis havde de en anden trøje i baghånden, siger Amund Grøndahl Jansen til norsk TV2, hvor han også forklarer, at holdkammeraterne altid kalder ham både dansker og svensker.

Det har han lært at leve med, og han starter så vidt vides lørdagens første etape i den rigtige, norske trøje.

