Tager sin anden sejr efter kaotisk etape

Hollænderen Lorena Wiebes var hurtigst, da 5. etape af kvindernes Tour de France torsdag blev afgjort i en massespurt.

Team DSM-rytteren sejrede foran italieneren Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), mens Marianne Vos blev nummer tre.

Den hollandske Jumbo-Visma-rytter beholder sin føring i den samlede stilling.

Danske Cecilie Uttrup Ludwig er fortsat nummer ni, 1 minut og 52 sekunder efter Marianne Vos.

Det er Lorena Wiebes' anden etapesejr i årets Tour, da hun også vandt 1. etape.

5. etape blev kørt over 176 kilometer fra Bar-le-Duc til Saint-Dié-des-Vosges, og den var Tourens længste.

Det var på forhånd ventet, at etapen ville blive den sidste mulighed for sprinterne til at gøre sig gældende, eftersom der herefter venter en etape i kuperet terræn, inden Touren slutter af med to bjergetaper.

Etapen blev præget af et massestyrt, der sendte danske Emma Norsgaard ud af løbet.

Movistar-rytteren blev revet med ned i asfalten med små 45 kilometer tilbage af etapen.

På flad vej var der pludselig et styrt, og som dominobrikker væltede rytterne over hinanden.

Omtrent halvdelen af feltet var nede at ligge, men de fleste kunne hurtigt vikle sig fri og cykle videre.

Norsgaard var dog slemt medtaget, og hun tog sig straks til venstre skulder, mens hun fik behandling af en læge. Mens andre ryttere stille og roligt kom til hægterne, blev danskeren siddende.

Kort efter kom meldingen om, at den 23-årige forslåede Norsgaard var udgået.

