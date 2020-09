Niklas Eg konstaterer, at Trek-Segafredo havde haft en lortedag på 7. etape i årets Tour de France

LAVAUR (Ekstra Bladet): Det var bestemt ikke en del af planen for de fleste Tour-ryttere - at 7. etape skulle blive så hektisk og koste så dyrt for flere af favoritterne.

Men en tidlig forcering fra Bora-Hansgrohe fik feltet til at eksplodere, hvilket kostede Trek-Segafredo chancen for at spurte med Mads Pedersen, der sad bagerst sammen med et par holdkammerater.

Og da favorit-gruppen mod slut også brækkede i to, måtte holdets klassementhåb, Richie Porte og Bauke Mollema, også strække våben. De tabte næsten halvandet minut og er dermed langt fra podiet.

- Vi har haft en rigtig lortedag. Det er selvfølgelig ikke så positivt – det er sgu ærgerligt, sagde Niklas Eg i mål.

- Vi vidste, at der var sidevind på toppen af den første stigning. Men det overrasker os, at Bora kørte. Vi blev taget med bukserne nede – eller det gjorde jeg i hvert fald. Så var det en lang kamp derfra.

Den 25-årige dansker var i starten med til at forsøge at begrænse skaden - men han kunne snart se, at det var en umulig kamp.

- Bora kører helt i bunden af stigningen. Der bliver kørt fuld gas hele stigningen, og på toppen sprænger det i atomer i sidevinden.

- Jeg tror, at alle sad på deres grænse og kørte, hvad de kunne. Lige så snart der var to meters hul, var der ingen, der kan lukke.

- Vi vidste det, da Quickstep jagtede dem, og vi blev ved med at tabe tid. Der kunne vi regne ud, hvilken retning det gik. Derfra var det bare at prøve at spare så meget som muligt, siger Niklas Eg.

Trods tidstabet skal han på hårdt arbejde lørdag og søndag med to etaper i Pyrenæernes bjerge.

