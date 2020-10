Taget på fersk gerning

Det er set før, og man vil se det igen. Men der går langt mellem, man ser SÅ klæbrig en flaske.

Movistar-rytteren Héctor Carretero lå på mellemhånd og havde cirka halvandet minut op til udbryderne. Der lå han længe, men pludselig fik han fart på.

Det skyldtes blandt andet, at han modtog en flaske fra holdbilen, som tog særdeles lang tid at overlevere - en såkaldt 'sticky bottle', hvor bilen lige sætter fart på for at hjælpe rytteren.

Det blev dog fanget på kamera.

SE KLIPPET ØVERST

Den 25-årige spanier nåede op til de forreste, men med videobeviset fra episoden må han afvente, om der kommer en straf.

Den 12. etape strækker sig over 204 km i en stor rundstrækning, så man både starter og slutter i Cesenatico, som er kendt som Marco Pantanis hjemby.

