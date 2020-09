Taktisk mesterstykke: - Dansk hovedrolle

Suveræn solotur

Så lykkedes det endelig for Team Sunweb og Marc Hirschi at få en etapesejr i årets udgave af Tour de France.

Den 22-årige, schweiziske komet kørte alene over stregen i Sarran efter et taktisk mesterstykke af Sunweb, der kørte aggressivt, da løbet for alvor åbnede op med godt 40 kilometer til mål.

Endda med danske Søren Kragh i en hovedrolle, da han og Tiejs Benoot for alvor åbnede for sluserne fra feltet, da resterne af formiddagsudbruddet med Kasper Asgreen var ved at smuldre.

- Søren Kragh spillede en stor rolle i Hirschis sejr. Han leverede en stabil indsats opad for Hirschi og sad siden og bakkede af. Det var meget stærkt, og en flot taktisk etape af Sunweb. Søren Kragh mangler stadig lige et par procent for at levere det helt store resultat på sådan en etape, men en flot tredjeplads, siger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

Kasper Asgreen forsøgte forgæves at få et afgørende hul på torsdagens etape. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Den danske mester, Kasper Asgreen, var én af de blot seks udbrydere, som fik snor af feltet fra starten af torsdagens etape, men BORA-hansgrohe holdt kæden stram, og derfor var der aldrig en chance for en sejr til manden i Dannebrog.

- Jeg synes ikke, Deceuninck Quick-Step kører nogen god etape. Asgreen sad for længe på bagkant, og det viste sig hurtigt at være en dødsdømt mission. Siden kom Bob Jungels på mellemhånd, men værst af alt så snorksov Alaphilippe i timen, da Sunweb lancerede deres angreb, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Team Sunweb

Marc Hirschi gjorde Sunwebs flotte forarbejde færdigt på Tourens længste etape. Foto: Sebastien Nogier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Sunweb havde en klar plan på dagens etape og satte alle sejl ind på at udføre den. Benoot, Roche og Krag kørte sig helt ud for at sikre sejren til Hirschi.

- Tredje gang blev lykkens gang for fænomenale Marc Hirschi. En helt fortjent sejr til en meget angrebsivrig og uimponeret rytter, som jeg ikke tror, vi har set det sidste til i Touren. Marc Hirschi bejler nu for alvor til bjergtrøjen. Han er svær at sætte på stigningerne og er lynhurtig hen over toppene.

Etapens FLOP: BORA-hansgrohe

Peter Sagan og BORA-hansgrohe fik en lang næse for deres anstrengelser. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

- BORA-hansgrohe var et andet team med en klar plan. Det lykkedes bare overhovedet ikke. Holdet brugte mange kræfter på at holde sammen på tropperne frem til finalen, men her kunne Max Schachmann ikke sidde med Hirschi.

- BORAs plan om at køre Sam Bennett ud af lystavlen lykkedes til gengæld, men det var lige ved at koste Sagan livet også. En 13. plads til Sagan og en 6. plads til Schachmann står slet ikke mål med de kræfter BORA-drengene brugte dagen igennem.

