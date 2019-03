Talent dræbt under cykelløb efter fatal fejl

Den belgiske cykelrytter Steff Loos afgik mandag ved døden efter en forfærdelig ulykke under det belgiske cykelløb Memorial Alfred Gadennes.

Ulykken fandt sted, efter en gruppe ryttere ved en fejl kørte af en forkert rute og ud på offentlig vej. Det resulterede i, at tre ryttere blev kørt ned af en varevogn i fuld fart, og den ene, 19-årige Stef Loos, gik efterfølgende bort.

Norske August Nerland var med i gruppen og så ulykken ske på nærmeste hold.

- Vi kom fra en mindre vej og skulle krydse en større vej med en '70-zone', så bilisten kom i høj hastighed. Vi troede, at vi stadig var på ruten.

- Det var næsten, som man ser i film: Bilen kom med fuld fart, og han (Stef Loos red.) blev slynget flere meter op i luften, siger August Nerland til procycling.no.

Rytterne var i løbet af hele etapen blevet anvist, hvilken rute de skulle køre, men ifølge Het Laatste Nieuws blev de kort inden ulykken sendt en forkert vej af en rutevagt. Det fik i sidste ende fatale følger, men det kunne være gået endnu værre til.

- Vores eskorte var standset lige før krydset for stoppe nogle biler, som kom mod os.

- Så der lå ingen foran os, da vi kørte forkert. Det var lige efter krydset, det skete. Vi var heldige, at det ikke var flere, som blev kørt ned, siger Nerland.

Ventede på ambulancen

August Nerland var dybt chokeret efter ulykken og stærkt forarget over løbsarrangørernes håndtering af sagen.

- Det var meget specielt. Det er ikke let at forholde sig til. Det kunne have været hvem som helst af os. Det var for dårligt at arrangøren, siger August Nerland, der sad i gruppe med den nu afdøde Stef Loos.

Efter ulykken gik der længe, før de tilskadekomne blev hentet og kørt på hospitalet.

- Vi så, der var en ambulance til løbsstarten, men der kom ingen ambulance fra feltet, da det skete. Han lå der i hvert fald 20 minutter før, der kom nogen, og da var det ikke arrangørens ambulance.

- Det er virkelig kritisk. Det er for dårligt, siger August Nerland.

De to andre ryttere, der var impliceret i ulykken, er begge uden for livsfare.

