Talent i alvorlig ulykke: Mejet ned af bil

Den unge cykelrytter Claire Faber måtte opereres efter et voldsomt trafikuheld

Den luxembourgske cykelrytter Claire Faber er hårdt medtaget, efter hun blev påkørt af en bil under forberedelserne til et løb i sit hjemland.

Ifølge Fabers hold, Andy Schleck-CP NVST-ImmoLosch, var hun i færd med nedkørsel, da en uopmærksom billist ramte hende.

Ulykken skete onsdag eftermiddag - bare to dage før den 22-årige rytter skulle være stillet til start i Luxembourg fredag.

Sådan blev det ikke. Sammenstødet var så slemt, at Faber i stedet måtte gennemgå en længere operation for at udbedre de skader, hun har fået på kraveben, kæbe og ribben.

Claire Fabers hold skrev følgende på Instagram fredag.

'I dag tager holdet hul på Ceratizit Festival Elsy Jacobs, men bemærkelsesværdigt nok uden Claire Faber efter hendes voldsomme ulykke. Holdet er dybt ulykkeligt over at stille til start uden hende på hendes hjemmebane.'

Andy Schleck-CP NVST-ImmoLosch skriver ydemere, at de ikke ved, hvornår Faber vil være tilbage på cyklen igen.

Sidste år blev Faber nummer to i de luxembourgske mesterskaber i enkeltstart.