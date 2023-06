Tangerer dansk Tour-rekord: Asgreen og Mørkøv er med

11 danskere stiller til start i Bilbao, når Tour de France 2023 lørdag åbnes i Baskerlandet i Spanien.

Kasper Asgreen og Michael Mørkøv er netop blevet udtaget af Soudal Quick-Step, og dermed tangerer de danske ryttere rekorden fra 2021. Det forventes ikke, at flere kommer med end de nuværende 11.

Sidste år var der ti danskere til start.

Rekorden fra 2021 burde faktisk være slået, for Casper Pedersen var oprindeligt også udtaget, men han brækkede uheldigvis kravebenet under DM i søndags og er derfor ikke i stand til at stille til start lørdag.

Mandag blev Mikkel Honoré desuden vraget af sit hold, EF Education-EasyPost - ligesom Jakob Fuglsang blev det i sidste uge af Israel-Premier Tech.

Ottende gang for Mørkøv

Michael Mørkøv kører sit ottende Tour de France og er traditionen tro med for at agere lead out-rytter for sprinteren, som i denne omgang er hollandske Fabio Jakobsen. Ud over hollænderen og de to danskere består holdet af Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns og Yves Lampaert.

Kasper Asgreen jagter revanche fra sidste års Tour, hvor han måtte udgå halvvejs med en skade efter et styrt i Schweiz Rundt.

Asgreen blev i sidste uge dansk mester i enkeltstart og kører derfor i dannebrogstrikoten på 16. etapes tidskørsel.

