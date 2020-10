Tao Geoghegan Hart vinder Giro d'Italia

Sensationen er fuldbyrdet. Tao Geoghegan Hart (INEOS) er vinder af årets Giro d’Italia.

Det står klart efter søndagens enkeltstart, hvor 15,7 kilometer kamp mod uret dannede rammen om afslutningen af den italienske Grand Tour.

Her blev briten noteret for 13. bedste tid, men placeringen var underordnet.

Det handlede om at slå den nærmeste rival Jai Hindley (Team Sunweb), der inden sidste etape havde et forspring på sølle 86 hundrededele af et sekund til INEOS-stjernen.

Hindley havde håbet, at den lyserøde trøje ville give ham de afgørende procenter, men den 24-årige australier måtte se sig slået med 38 sekunder.

Allerede fra start satte Geoghegan Hart sig virtuelt i førertrøjen, og briten bare udbyggede og udbyggede forspringet.

Hindley havde ellers fordel af at starte tre minutter efter Geoghegan Hart, men alligevel var australieren på forhånd anset for at være outsideren i den direkte duel.

Forud for gyseren i Milano lød det indbyrdes regnskab i enkeltstart på syv sejre til briten ud af ni mulige.

Alligevel kan australieren se tilbage på et eventyrlig Giro.

Han var oprindelig udset en rolle som hjælperytter for Wilco Kelderman (Team Sunweb), der fuldendte podiet på tredjepladsen.

Men i løbets sidste uge stod det klart, at kaptajnen havde dårligere ben end løjtnanten.

For løbets samlede vinder var situationen meget den samme, om end på en mere ulykkelig baggrund.

Geoghegan Hart skulle være en vigtig støtte til Geraint Thomas, men da Giroens storfavorit styrtede på tredje etape, fik den 25-årige luksus-hjælper lov at køre sin egen chance.

Den greb han til fulde. Med to etapesejre og siden kronen på værket: Den samlede sejr.

Geoghegan Hart nåede aldrig at køre i den lyserøde trøje i løbet. Men hvad gør det, når briten kunne iklæde sig den ved afslutningen.

