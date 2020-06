- Tavshedens lov har vundet

Søndag blev Henrik Jess Jensen reddet på tronen som formand for Danmarks Cykle Union (DCU). Samtidig blev der valgt en ny næstformand i form af Palle Larsen.

En af taberne blev til gengæld Joachim Parbo, der røg ud af bestyrelsen med et brag, og han er ikke i tvivl om, at tavshedens lov i forbundet har sejret.

- Man kan nok sige, at det er tavshedens lov, der har vundet i dag, siger Joachim Parbo til Ekstra Bladet.

- Kan du uddybe?

- Jamen det er jo sådan, at der er en kulturel forventning i DCU om, at man skal lade være at blande sig i tingene og lade være med at sige tingene højt - og at der er nogle, der skal have lov at bestemme over andre. Det hele skal åbenbart foregå i et lukket rum, og det tyder på, at der er for mange ting, der bliver afgjort i lukkede møder, hvor andre ikke lytter med. Den måde at gøre tingene på kommer ikke flertallet til gode. Det synes jeg er synd, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Også Ole Egeblad fra DCU's eget repræsentantskab undrer sig over, hvordan organisationen er lukket i sine udmeldinger. Foto: Ernst van Norde

Joachim Parbo er ikke den eneste, der er skuffet ovenpå søndagens kongres i Horsens. Også Ole Reersted Egeblad, der sidder i DCU's øverste organ, repræsentantskabet, var klar i mælet efter søndagens begivenheder.

Han fremhæver især, at der ikke længere er plads til at være kritisk i forbundet. For hvis man er kritisk, så ryger man bare ud af bestyrelsen på røv og albuer, mener han.

- Det er en totalt faktaresistent kongres, vi har haft, hvor man har valgt, at man ikke vil diskutere de problemer, der er, siger Ole Reersted Egeblad til Ekstra Bladet.

- Alle snakker om transparens og åbenhed, og så vil man ikke diskutere noget som helst. Det er simpelthen bizart, siger han.

Den nye bestyrelse i DCU ser efter søndagens kongres således ud:

Henrik Jess Jensen (Formand), Palle Larsen (Næstformand) øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bo Belhage, Hanne Blume, Jens Panum Have og Jacob Knudsen, mens Ulrich Gorm bliver 1. suppleant.

