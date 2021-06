Teamboss: - Det ender med dødsfald

PONTIVY (Ekstra Bladet): Teamchef Marc Madiot fra det hæderkronede franske World Tour-hold Groupama-FDJ er en mand, der let lader sig rive med, og det demonstrerede han atter mandag efter Tourens tredje etape, hvor hans topsprinter Arnaud Démare var en af mange der røg i asfalten i finalen.

Marc Madiot er en temperamentsfuld herre. Mandag talte han givetvis på manges vegne, da han skarpt kritiserede løbsarrangørerne for at lave for farlige ruter. Foto: KT/Tim De Waele/Corbis via Getty Images

Over for fransk tv tordnede han mod arrangørerne, som efter manges mening udformer etaperne, så de nok er underholdende, men samtidig er dødsensfarlige.

- Det her er ikke længere cykelsport. Vi kan ikke fortsætte på denne måde.

- Gør vi det ikke, så ender det med dødsfald, snerrede Madiot umiddelbart efter den styrtplagede etape, hvor det sidste offer blev den australske sprinter Caleb Ewan, som røg ned på opløbsstrækningen og brækkede et kraveben.

Jumbo-Visma-rytteren Stephen Kruijswijk var sølet til i blod efter et styrt, da han rullede over stregen i Pontivy. Foto: Reuters/Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Caleb Ewan var hårdt medtaget efter sit styrt på 3. etape af Tour de France. Australieren brækkede kravebenet og udgik af Touren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Forslået efter et styrt og i bitter erkendelse af, at han har tabt vigtig tid i den samlede stilling, rullede storfavoritten Primoz Roglic over stregen. Foto: Reuters/Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

- Familierne, som ser cykelsport i tv. Drengene, som ser cykelsport i tv. Mødrene, som ser cykelsport i tv. Jeg forstår udmærket, at de ikke vil lade deres børn køre cykelløb, sagde Madiot.

- Jeg er selv familiefar, og jeg har ikke lyst til at se min knægt blive professionel cykelrytter efter det, vi har set (i denne Tour hidtil, red.), sagde Madiot.

Farligt og hektisk

Dagens etapevinder blev Tim Merlier fra Alpecin-Fenix, som blev kørt frem til spurten af sin holdkaptajn i den gule trøje, Mathieu van der Poel.

Han blev på det efterfølgende pressemøde bedt om at vurdere dagens etape.

Tim Merlier lykønskes af en holdkammerat med sejren på tredje etape, mens løbets førende rytter, Mathieu van der Poel, glæder sig over holdets succes. Foto: Stephane Mahe/Pool/AFP/Ritzau Scanpix

- Det var meget farligt og hektisk, og vi kan prise os lykkelige for, at vi ikke styrtede, sagde Mathieu van der Poel.

- Touren er det største løb, og der er meget på spil. Alle er nervøse, og vi ser klassementryttere slås mod sprintere i disse finaler.

- Farten er høj nu om dage, og vi kører på veje, som vi ikke altid kender. Det er en farlig sport, og det er vanskeligt at sige, hvad man kan gøre for at ændre det, sagde Mathieu van der Poel.