Telefonen rødglødende

Beskederne vælter ind, og triumfen skal fejres i lufthavnen, fortæller danske Cecilie Uttrup, der ikke er klar over, hvor mange penge hun får for triumfen

- Du snakker med en glad Cecilie.

Søndag triumferede Cecilie Uttrup, da hun vandt sit første etapeløb på World Touren.

Hun var først over stregen lørdag i Tour of Scandinavia og tog sig også af den gule trøje. Den holdt hun fast i på sidste etape med mål i norske Halden lidt sydøst for Oslo.

- Det var fedt. Ååarh, det er bare så stort. Jeg er helt oppe og køre. Det første World Tour-løb, der startede i Danmark.

- Det er bare så fedt. Der har bare været cykelfeber i Danmark hele sommeren, siger den 26-årige cykelrytter til Ekstra Bladet, kort efter at den samlede sejr er en kendsgerning.

Der er kommet masser af lykønskninger, efter at den samlede sejr blev en realitet. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

Populær vinder

Siden triumfen er det væltet ind med beskeder på mobilen til Cecilie Uttrup.

- Der har været gang i den. Er du vimmer?! Det er jo bare så fedt, altså. Det er så fedt, at folk de følger med, og kvindecykling forhåbentlig får endnu et boost.

- Der er så mange, at jeg ikke har noget at tjekke dem alle sammen.

Den danske stjerne kan se tilbage på en forrygende sommer med et dansk mesterskab og en etapesejr i Tour de France Femmes.

Søndagens triumf er naturligvis med i toppen af præstationerne i Uttrups karriere.

- Oorh ha, den rangerer ret højt. Det er mit første samlede klassement på World Touren, jeg har vundet. Det er en god oplevelse. Den kommer til at stå ret tydeligt ret længe.

- Er sejren den største for dig i karrieren?

- Det er måske svært at vurdere, men det rangerer enormt højt.

Uttrup satte alle konkurrenterne på plads lørdag og kørte sejren hjem søndag. Det skal nu fejres. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

Fejrer det i lufthavnen

Champagne-propperne er poppet, men flere skal fyres af.

- Vi har allerede fået (champagne, red.), men vi skal have mere til aften. Det kan jeg godt sige dig. Vi skal nok give den fint med gas. Jeg glæder mig bare til at nyde det, og sådan rigtig fejrer det. Ååårh, det bliver SÅ godt.

Cecilie Uttrup og holdkammeraterne fra FDJ-Suez-Futuroscope kan blandt andet fejre sejren i flyet. Uttrup skal hjem til Girona i Spanien.

- Vi er alle sammen på vej til lufthavnen, men okay det kan også et eller andet. Det er på bar.

Gør det ikke for pengene

- Hvor meget får du for at vinde Tour of Scandinavia?

- Pengene tænker du? Det ved jeg sgu ikke.

- Er der en bonus fra holdet?

- Vi gør det ikke for pengene. Vi gør det for rejser, og det er bare en kanon oplevelse, lyder det fra den meget glade dansker.

