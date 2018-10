Tempofænomen smadrer dansk timerekord - nærmer sig verdensrekord

Den danske cykelrytter Mikkel Bjerg var torsdag ude efter at omskrive historiebøgerne i dansk cykling, da han forsøgte at slå den danske timerekord på Odense Cyklebane.

Danmarks Cykle Union (DCU) kan godt finde pennen frem, efter at den nykårede U23-verdensmester i enkeltstart kørte 53 kilometer og 730 meter og slog Martin Toft Madsens rekord fra juli med 111 meter.

Mikkel Bjerg lagde godt ud og så ud til at kunne slå Martin Toft Madsens danske rekord, men den 19-årige cykelrytter begyndte efter lidt over en halv time at miste en smule fart.

Men udsigten til at kikse virkede til at give Mikkel Bjerg nye kræfter, og han kunne efter ti gode minutter til sidst kalde sig ny rekordindehaver.

Timerekorden handler i alt sin enkelthed om tilbagelægge den længst mulige distance på 60 minutter.

Britiske Bradley Wiggins satte i 2015 verdensrekorden med 54 kilometer og 526 meter.

Mikkel Bjergs nye danske rekord ville være nummer to i verden efter Wiggins' rekord, hvis Den Internationale Cykelunion (UCI) torsdag havde været til stede i Odense til at bekræfte danskerens forsøg.

Det var UCI dog ikke, og dermed vil Mikkel Bjergs danske rekordtid ikke være officiel i UCI-regi.

