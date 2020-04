Tempokonge i tænkeboks: Fortsætter muligvis alligevel

Cykelrytteren Tony Martin pønsede egentlig på at stoppe karrieren efter 2020-sæsonen, men som følge af coronavirus kommer han til at vente længere end planlagt med at træffe sin beslutning.

Det siger han til Frankfurter Allgemeine Zeitung ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- I øjeblikket er hele cykelbranchen i et limbo. Holdene ved stadig ikke, hvordan de økonomisk kommer igennem den her situation. Derfor er det ikke tid til at tage en forhastet beslutning.

- Men der kommer en dag, hvor der er brug for at tage en beslutning, fordi holdene også skal kunne planlægge fremtiden, siger Tony Martin.

Den 35-årige tysker har vundet VM-guld i enkeltstart fire gange, hans første VM-guld blev vundet i København i 2011. De seneste otte år er han desuden blevet tysk mester i samme disciplin.

Tempospecialisten fra Cottbus må i lighed med cykelsportens øvrige stjerner vente indtil tidligst 1. august med at kunne køre løb på World Touren.

Her kan rytterne få yderst travlt på landevejene, hvis den nuværende plan med blandt andet køre Tour de France, VM, Giro d'Italia, Vuelta a Espana og fem forårsklassikere i efteråret står ved magt.

