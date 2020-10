Tempokongen snyder bjergrytterne

Italienske Filippo Ganna er verdensmester i banecykling og enkeltstart, men han kan i den grad også klatre.

Det beviste Ineos-rytteren, da han onsdag stak af fra alt og alle på den afsluttende stigning, Válico di Montescuro, på 5. etape af Giro d'Italia.

Ganna kørte væk fra to medudbrydere og holdt alle konkurrenter bag sig på nedkørslen og det sidste stykke frem til mål.

Ganna vandt også 1. etape og kunne dermed notere sig sin anden etapesejr i årets løb. Han sørgede samtidig for oprejsning til Ineos-holdet, som tirsdag mistede kaptajnen Geraint Thomas, der stod af efter et styrt og et stort tidstab mandag.

Godt et halvt minut efter Ganna trillede de største klassementsfavoritter i mål. Patrick Konrad (Bora) og Joao Almeida (Quick-Step) blev henholdsvis nummer to og tre.

Astana-danskeren Jakob Fuglsang kom ind i samme gruppe blev nummer ni på etapen.

Opdateres...

