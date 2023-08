Testede positiv for doping: - Det påvirkede alle

Jonas Vingegaards holdkammerat blev testet positiv for doping og er indtil videre suspenderet. Det har påvirket alle på holdet, fortæller Jumbo-Visma

Det var noget af et chok.

Tidligere på måneden afleverede Jonas Vingegaards holdkammerat på Jumbo-Visma Michel Hessmann en positiv dopingtest.

- Er det noget, der er blevet talt om på holdet?

- Ja, selvfølgelig. Da nyheden kom ud, påvirkede det alle på holdet, men jeg har ikke mere om det. Vi har bragt en meddelelse om det, siger Jumbo-Vismas sportsdirektør Marc Reef til Ekstra Bladet.

- Vi er åbne om det, og om hvad situationen er. Det vil vi stadig være, men jeg ved ikke mere.

Vingegaards holdkammerat må ikke køre løb, efter han har afleveret en positiv test. Foto: Jasper Jacobs/Ritzau Scanpix

Suspenderet

16. august sendte storholdet en kort besked ud om, at den 22-årige tysker havde afleveret en positiv test.

'Det var under en kontrol uden for konkurrence 14. juni i Tyskland. Den påviste et vanddrivende lægemiddel. Vi afventer resultaterne af yderligere undersøgelser. Michel er blevet suspenderet af holdet indtil videre.'

Hessmann kørte Giro d'Italia tidligere på året, hvor han hjalp Primož Roglič til den samlede sejr. Han kørte bl.a. også VM for få uger siden.