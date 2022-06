Testede positiv mandag: Klar til Touren

Et kort sekund lignede det held i uheld for danske Mathias Norsgaard.

Tirsdag morgen kunne hans Movistar-holdkammerat Nelson Olivera således meddele, at han på grund af en positiv PCR-test mandag aften ikke kunne stille til start i årets Tour de France.

En nyhed, der med al sandsynlighed ville betyde, at holdets førstereserve i form af Mathias Norsgaard ville træde ind i stedet.

Men få timer senere fik den portugisiske rytter alligevel godkendt sin deltagelse af Den Internationale Cykelunion (UCI), fordi den negative antigentest, han afleverede søndag, er nok. Det skriver flere portugisiske medier.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dermed er Mathias Norsgaard som holdets førstereserve til Touren fortsat i venteposition og står klar, hvis der skulle ske noget før den første rytter sendes ned ad startrampen i København mandag.

Det var ellers en meget klar besked, som Nelson Olivera gav til det portugisiske medie A Bola tirsdag morgen:

- Efter at være kommet hjem fra Tour de Suisse testede jeg positiv for Covid-19, og jeg opfyldte den obligatoriske isolation. I går (søndag, red.) tog jeg en antigen-test, som allerede var negativ, men dagens (mandagens, red.) PCR var positiv, så muligheden for at køre Tour de France er blevet udelukket, lød det.

Men der var altså tale om falsk alarm.

Mathias Norsgaard beviste senest sin strålende form, da han ved DM-enkeltstarten lørdag var hurtigst af alle. Efterfølgende gjorde han det også klart, at han var skuffet over den manglende udtagelse til årets Tour de France.

- Jeg er rimelig frustreret over, jeg ikke skal køre Touren. Jeg skal derned (til København, red.) og være reserve. Men det her er jo et rimeligt godt signal at sende, og holdet er ikke udtaget endnu, sagde han efter at have knust konkurrenterne på enkeltstarten i Aalborg.

I skrivende stund er i alt ni danskere udtaget til årets Tour, mens Magnus Cort forventes at gøre ni til ti, når EF Education inden længe sætter navn på deres otte udvalgte ryttere.

