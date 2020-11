Tiden løber ud for Riis: - Det ser ikke for godt ud

Bjarne Riis trækker ikke en kanin op af hatten. Ikke denne gang. I sin lange karriere som teamchef har han igen og igen afværget nederlag og overvundet kriser, men nu ser det ud til, at hans tid i cykelsportens verdenstop er løbet ud i denne omgang.

World Tour-holdet NTT Pro Cycling, som han har det fulde sportslige ansvar for, og som han har været tæt på at blive medejer af, lukker efter alt at dømme ved årsskiftet på grund af pengemangel. Hovedsponsoren NTT har trukket sig, og ingen ny har meldt sig.

- Som det ser ud lige nu, er der ikke et hold med mig ved roret næste år, siger Bjarne Riis til Ekstra Bladet over mobilen fra hjemmet i Schweiz.

- Sådan er situationen. Vi har ikke en sponsor på hånden lige nu, og det er ved at være sent, så det ser ikke for godt ud.

Kun et mirakel kan afværge lukningen - læs mere her (PLUS+):

Riis lever i håbet: Her er redningsplanken

- Du lyder heller ikke videre optimistisk … ?

- Ahr, det ved jeg nu ikke. Jeg lyder vel bare realistisk? Situationen er, som den er, og der er ikke noget, jeg kan gøre ved det, siger han.

- Er det realistisk at tro på, at der nu dukker en sponsor op og giver holdet mulighed for at køre videre i 2021 på et eller andet niveau?

- Nej, egentlig ikke. Det er ærgerligt, for der er et enormt potentiale i cykelsporten for virksomheder, der søger maksimal eksponering, siger han.

- Cykelsporten giver eksponering til en pris, der slet ikke er sammenlignelig med den, man skal betale for det samme i for eksempel Formel 1 og fodbold.

- Der er kæmpe muligheder for sponsorer i sporten, og med et Tour de France i København lige om hjørnet er det ærgerligt, at ingen har slået til, siger Riis, som forgæves har søgt efter en hovedsponsor til et cykelhold, siden han med sin ven og forretningspartner Lars Seier Christensen i februar 2016 lancerede ‘Riis Seier Project’.

- Man sporer stor entusiasme blandt danske cykelfans for jeres cykelprojekt, og jeg hører tit folk udtrykke en fast tro på, at du og Lars Seier i sidste ende selv vil finansiere et hold på World Tour-niveau. Er det en mulighed?

- Altså, jeg har ikke råd til det, og jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen tager det for givet, at Lars skulle betale det hele, siger Bjarne Riis.

- At tro, at Lars bare betaler, fordi han nu engang er den, han er, er en forkert holdning at have. Hvorfor skulle han det? Det har aldrig været på tale.

- Jeg er glad for, at mange gerne ser mig stå i spidsen for et hold, og jeg så meget gerne, at vi havde et dansk hold på World Touren. Det kan være, at det kommer i fremtiden, siger Riis.

Han afslører, at der faktisk er danske virksomheder, der har vist interesse for at blive sponsor i cykelsporten. De har bare tøvet med at tage det sidste skridt ind i sporten og er måske blevet yderligere bremset af coronakrisen, siger Riis.

- Jeg er ked af, at det ikke var muligt for os at lave et godt og ordentligt projekt, for det var det, Lars og jeg ville. Vi ville etablere et godt hold og skabe noget fantastisk rundt omkring det.

- Det var vores intention helt fra begyndelsen, men sådan skulle det altså ikke være, siger Bjarne Riis.

- Ikke lige nu, i hvert fald.

Valgren vil ikke vente på Riis

Må overskride vigtig dato: - Riis har ikke givet op

Riis-sponsor laver aftale med konkurrent

Riis-rytter plantet på sidelinjen efter styrt

Riis fortryder dum bemærkning: 'På sin plads at sige undskyld'